Son dakika: Akıncı Üssü davasında ceza yağdı

Akıncı Üssü darbe girişimi davasında FETÖ yöneticisi sanıklar 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve sivil yönetici Adil Öksüz'ün de arasında bulunduğu 6 firari sanığın dosyası ayrıldı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada hüküm açıklanıyor.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada örgütün 4 "sivil yöneticisi"ne 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Sivil yöneticilere 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet

Darbe girişiminin yöneten sivil yöneticilerden Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş hakkında "anayasal düzeni ihlale teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast girişimi" ve 77 kişiyi "kasten öldürmek" suçundan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Darbeci komutan Bekir Ercan Van'a 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet

Darbe girişimi gecesi Ankara'yı bombalayan jetlere yakıt ikmali sağlayan tanker uçakların kaldırılması emrini veren ve darbeciler tarafından sözde Adana Sıkıyönetim Komutanı ilan edilen eski Adana İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı tuğgeneral Bekir Ercan Van hakkında "anayasal düzeni ihlale teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast girişimi" ve 77 kişiyi "kasten öldürmek" suçundan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Dönemin ÖKK Komutanı Zekai Aksakallı'yı derdest etmeye çalışan ekibin başındaki eski albay Fatih Yarımbaş, 9 kez ağırlaştırılmış müebbet aldı.

15 Temmuz'da dönemin Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi'yi alıkoyan eski tuğgeneral Timurcan Ermiş, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri eski albay Veysel Kavak'a, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Akıncı davasında, darbe girişimi sırasında üssün Harekat Plan Subayı olan eski binbaşı Murat Bicil, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Sistemler Daire Başkanı tuğgeneral Recep Sami Özatak, 79 kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.

15 Temmuz'da Hava Kuvvetleri Harekat Merkezini ele geçirmeye çalışan eski tuğgeneral Kemal Mutlum, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

15 Temmuz'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliği'nde görevli eski albay Ali Durmuş, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Darbe girişimi sırasında 143. Filo harekat subayı olan eski binbaşı Ali Karabulut, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Darbeci pilotlara ceza yağdı

15 Temmuz darbe girişiminde darbeci F-16 pilotlarını yönlendiren eski yarbay Hakan Karakuş, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bombalama emrini verdi:79 kez ağırlaştırılmış müebbet

Darbe girişimi sırasında F-16'lara bombalama talimatlarını ileten eski yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Polis havacılık dairesini lazerle işaretledi: 79 kez ağırlaştırılmış müebbet

Polis Havacılık Dairesi'ni lazerle işaretleyen eski pilot binbaşı Mustafa Azimetli, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Polis Özel harekatı bombaladı: 45 kez ağırlaştırılmış müebbet

Darbe girişimi sırasında Polis Özel Harekat Dairesi'ni bombalayan eski pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

İlk uçuşu gerçekleştiren darbeci pilota 79 kez ağırlaştırılmış müebbet

Darbe girişiminde Ankara'da F-16 ile ilk uçuşu gerçekleştiren eski binbaşı Mehmet Fatih Çavur'a 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü bombaladılar: 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet

Darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü bombalayan eski üsteğmen Mustafa Özkan, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Yine Emniyet Müdürlüğü'nü bombalayan pilotlar Mehmet Yurdakul ve İlhami Aygül, 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi

Külliye yakınında 15 kişiyi şehit etti: 16 kez ağırlaştırılmış müebbetDarbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki 15 kişiyi şehit eden pilot Müslim Macit, 16 kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.

TÜRKSAT ve Özel harekatı bombaladı: 79 kez ağırlaştırılmış müebbet

TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Dairesi'ni bombalayan eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk'e 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Havacılık Dairesi'ni bombaladı: 8'er kez ağırlaştırılmış müebbet

Darbe girişiminde Emniyet Havacılık Dairesi'ni bombalayan pilotlar Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral'a 8'er kez ağırlaştırılmış müebbet verildi.

TBMM'yi bombaladı: 79 kez ağırlaştırılmış müebbet

Darbe girişimi sırasında TBMM'yi bombalayan eski pilot yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bombalanacak yerleri bildirdi: 79 kez ağırlaştırılmış müebbet

Darbe girişimi sırasında F-16 pilotlarına bombalanacak yerleri bildiren eski yüzbaşı Ahmet Tosun, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

