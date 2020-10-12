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Son Dakika

Son Dakika! Akdeniz'de Muğla açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem oldu

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine Akdeniz'de deprem oldu.

GÜNDEM 12.10.2020, 04:17
Son Dakika! Akdeniz'de Muğla açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem oldu
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine Akdeniz'de Muğla açıklarında deprem oldu.
Rasathane'nin kaydettiği bilgilere Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen depremin 5.0 büyüklüğünde olduğu bildirildi.
Saat 03:30'da gerçekleşen depremin yerin 8.4 km derinliğinde meydana geldiği açıklandı.
#DEPREMAKDENIZ https://t.co/PE1dA67Afi12.10.2020, 03:30:40 TSİBüyüklük: 5.0Derinlik: 8.4 km#Kandilli
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 12, 2020

#DEPREMAKDENIZ https://t.co/PE1dA67Afi12.10.2020, 03:30:40 TSİBüyüklük: 5.0Derinlik: 8.4 km#Kandilli — Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 12, 2020
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