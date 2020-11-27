Son dakika... Ahmet Davutoğlu koronavirüse yakalandı
Gelen son dakika bilgisine göre... Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu koronavirüse yakalandı.
GÜNDEM 27.11.2020, 16:58
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Ahmet Davutoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Ahmet Davutoğlu’nun genel sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde istirahat ettiği bildirildi.Davutoğlu'nun testinin pozitif çıktığını Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Twitter hesabından şu ifadelerle duyurdu:
“Dün ortaya çıkan belirtiler üzerine Sn. Genel Başkan’ımız Ahmet Davutoğlu bugün Covid-19 testi yaptırmış ve sonuç maalesef pozitif çıkmıştır. Kendisinin sağlık durumu şu an iyidir ve evinde istirahat halindedir. Sayın Genel Başkanımıza acil şifalar diliyoruz. Dualarımız kendisiyle.”
Ahmet Davutoğlu’nun genel sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde istirahat ettiği bildirildi.Davutoğlu'nun testinin pozitif çıktığını Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Twitter hesabından şu ifadelerle duyurdu:
“Dün ortaya çıkan belirtiler üzerine Sn. Genel Başkan’ımız Ahmet Davutoğlu bugün Covid-19 testi yaptırmış ve sonuç maalesef pozitif çıkmıştır. Kendisinin sağlık durumu şu an iyidir ve evinde istirahat halindedir. Sayın Genel Başkanımıza acil şifalar diliyoruz. Dualarımız kendisiyle.”
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