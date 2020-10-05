Son Dakika! Ağrı'dan acı haber! 1 asker şehit oldu

İçişleri Bakanlığı Ağrı Doğubayazıt ilçesi kırsalında Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında teröristlerle yaşanan çatışma sonucunda 1 askerin şehit düştüğünü duyurdu.

İçişleri Bakanlığı şehit olan askere ilişkin şu açıklamayı yaptı.

"Ağrı Doğubayazıt ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında; yürütülen arama tarama faaliyeti esnasında teröristlerle çıkan çatışmada biri ağır olmak üzere 2 Jandarma personelimiz yaralanmıştır. Yaralı jandarma personellerimiz helikopter ile bölgeden alınarak hemen Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılmış, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bir jandarma personelimiz kurtarılamayarak, şehit olmuştur. Kahraman Jandarma Uzman Çavuşumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz."

