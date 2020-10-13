Son Dakika: AFAD'dan Marmara ve Ege Bölgesi için fırtına uyarısı
AFAD sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Sağanak yağmur fırtına ve gök gürültüsü gibi olumsuzluk hava şartlarına karşı uyarıda bulunuldu.
GÜNDEM 13.10.2020, 11:45
İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...
Marmara ve Ege Bölgesi'nde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar olumsuzluklar oluşabilir.
Sıcaklıkların yağışla birlikte azalması bekleniyor.
.@meteoroloji_twi’den alınan bilgilere göre,⏰ Bugün,?Marmara ve Ege Bölgelerimizde güney ve güneybatı yönlerden (lodos) kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.⚠️ Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun. https://t.co/drLjkdoL8B
— A F A D (@AFADBaskanlik) October 13, 2020
.@meteoroloji_twi’den alınan bilgilere göre,⏰ Bugün,?Marmara ve Ege Bölgelerimizde güney ve güneybatı yönlerden (lodos) kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.⚠️ Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun. https://t.co/drLjkdoL8B — A F A D (@AFADBaskanlik) October 13, 2020
Marmara ve Ege Bölgesi'nde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar olumsuzluklar oluşabilir.
Sıcaklıkların yağışla birlikte azalması bekleniyor.
.@meteoroloji_twi’den alınan bilgilere göre,⏰ Bugün,?Marmara ve Ege Bölgelerimizde güney ve güneybatı yönlerden (lodos) kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.⚠️ Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun. https://t.co/drLjkdoL8B
— A F A D (@AFADBaskanlik) October 13, 2020
.@meteoroloji_twi’den alınan bilgilere göre,⏰ Bugün,?Marmara ve Ege Bölgelerimizde güney ve güneybatı yönlerden (lodos) kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.⚠️ Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun. https://t.co/drLjkdoL8B — A F A D (@AFADBaskanlik) October 13, 2020
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