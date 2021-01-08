Son dakika: Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil açıklaması

Son dakika haberi... Mesut Özil ile arası çok iyi olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Fenerbahçeliliği ile bilinen Acun Ilıcalı tecrübeli oyuncunun transferiyle ilgili çabasının olduğunu doğrularken, "Mesut Özil'i çok severim. Fenerbahçe'yi de çok seviyorum. Bir çabam var. Arsenal ile sözleşmesini hallettiği anda favori Fenerbahçe olur. Detayları tam olarak anlatamıyorum, başkan Ali Koç açıklar; yakında güzel haberler alabiliriz" dedi.

Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Acun Ilıcalı’nın ekonomik olarak önemli katkı sağlayacağı iddia edildi. Ilıcalı’nın Exxen markasıyla Mesut Özil’e sponsor olacağı ve yıldız oyuncunun maliyetinin büyük bölümünü karşılaşacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Fenerbahçe önümüzdeki günlerde Mesut Özil’e resmi imzayı attırmaya hazırlanıyor. Yıldız futbolcu, sarı-lacivertliler ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak. 32 yaşındaki Mesut, Fenerbahçe’den yıllık ise 5 milyon Euro ücret alacak.

