Son Dakika! ABD'den ikinci koronavirüs aşısına da onay!

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amerikan ilaç firması Moderna'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının kullanımını onayladı.

Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının ardından ABD'de FDA tarafından onay verilen ikinci aşı olan Moderna'nın geliştirdiği aşı, 18 yaş ve üzeri kişilerde de kullanılabilecek.

Moderna'dan 200 milyon doz aşı alımı için anlaşma yapılan ABD'de, yaklaşık 5,9 milyon doz aşının dağıtımına pazar günü başlanacak.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, FDA'nın onayının ardından Twitter hesabından, "Tebrikler, Moderna'nın aşısı artık hazır!" açıklamasında bulundu.

FDA, 11 Aralık Cuma günü de Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı için onay vermişti.

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşı ise 16 yaş ve üzeri kişilerde kullanılabiliyor.

