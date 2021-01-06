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Son dakika: ABD'de ortalık karıştı! Pence sığınaktan kaçtı
Son dakika: ABD'de ortalık karıştı. Trump taraftarları başkanlık delege oylarının sayılacağı Kongre binasını bastı. Başkan Yardımcısı Mike Pence, sığınaktan kaçarak tahliye edildi.
GÜNDEM 06.01.2021, 22:54
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Son dakika! ABD'de ortalık karıştı.
Donald Trump'ın seçim sonuçlarını tanımayarak bugün Washington DC'de düzenlediği mitingin ardından Trump taraftarları başkanlık delege oylarının sayılacağı Kongre binasını bastı.
Trump taraftarlarının seçimlerin sonuçlarının resmileşmesine yönelik oturumun yapıldığı Kongre binasını basmasını ardından oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence sığınaktan tahliye edildi.
Polis binaya giriş ve çıkışları güvenlik nedeniyle kapattı.
Öte yandan Temsilciler Meclisi üyelerinin ofislerinin bulunduğu Cannon binası da kısa süreliğine tahliye edildi.
Donald Trump'ın seçim sonuçlarını tanımayarak bugün Washington DC'de düzenlediği mitingin ardından Trump taraftarları başkanlık delege oylarının sayılacağı Kongre binasını bastı.
Trump taraftarlarının seçimlerin sonuçlarının resmileşmesine yönelik oturumun yapıldığı Kongre binasını basmasını ardından oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence sığınaktan tahliye edildi.
Polis binaya giriş ve çıkışları güvenlik nedeniyle kapattı.
Öte yandan Temsilciler Meclisi üyelerinin ofislerinin bulunduğu Cannon binası da kısa süreliğine tahliye edildi.
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