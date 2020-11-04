Son Dakika! ABD'de başkanlık yarışında il sonuçlar gelemeye başladı

ABD'de Başkan Donald Trump ile başkan adayı Joe Biden'ın yarıştığı başkalık seçimlerine dair ilk sonuçlar gelmeye başladı.

Seçim anketlerinde rakibir Demokrat Partili Joe Biden'in gerisinde olan Cumhuriyetçi Partili Başkan Donald Trump ikinci kez başkan seçilmek istiyor.

ABD'de seçim gündemini koronavirüs salgını ve ülke çapında protestolara neden olan ırkçılık oluşturdu.

Seçimleri Trump'ın koronavirüs salgınını idare edip etmediği hakkında referandum oylamasına çevirmeye çalışan Biden, sağlık kriziyle mücadelede yeni bir dönem başlatmayı, ekonomiyi düzeltmeyi ve ABD'deki politik kutuplaşmayı bitirmeyi vaat etti. Biden, uzun süredir seçim anketlerinde rakibinin önünde yer alıyor.

Kentucky'de Biden, Indiana'da Trump önde

Kentucky ve Indiana eyaletlerinden ilk sonuçlar gelmeye başladı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre ABD Başkanı Donald Trump, Indiana eyaletindeki oyların yüzde 67,2'sini elde etti.

Halen oy sayımının devam ettiği eyalette toplam oyların yüzde 2'si sayılırken, yüzde 67,2 oy oranına ulaşan Trump, yüzde 30,9 oy oranında kalan Biden'a üstünlük sağlayarak seçimleri önde götürüyor.

Sandıkların yüzde 8'inin sayıldığı Kentucky'de ise yüzde 54,6 oy oranına ulaşan Biden, seçimleri, oyların yüzde 43,8'ini alan Trump'ın önünde götürüyor.

Oyların az bir kısmının sayıldığı Indiana'da 11, Kentucky'de ise 8 delege için yarış yapılıyor.

Biden: Konuşulacak bir şey olursa konuşurum

Demokratların adayı Joe Biden seçim sonuçlarına ilişkin net bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Biden, halen çok şeyin yaşandığını belirterek, "Bu akşam konuşulacak bir şey olursa, konuşurum. Eğer olmazsa, oylar sayılana kadar beklerim" dedi.

Trump: Tüm ülkede çok iyi görünüyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, seçim esnasında kameraların karşısına geçti.

Trump, "Kazanmak kolay. Benim içim kaybetmek ise hiç kolay değil" dedi. Trump ayrıca seçim sonuçlarının kesinleşmemesi halinde ulusa seslenebileceğini aktardı.

Öte yandan Trump sandıkların kapanmasının ardından resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm ülkede çok iyi görünüyoruz. Teşekkürler." mesajını paylaştı.

Trump Washington'da, Biden Delaware'de izleyecek

Cumhuriyetçi Aday Donald Trump gününün çoğunu Washington'da geçiriyor, Demokrat Aday Biden ise Pennsylvania mitinginin ardından seçim sonuçlarını izlemek üzere Delaware eyaletine geçecek.

Trump, Beyaz Saray'da seçim sonuçlarını takip edecek. Kazanması durumunda Trump'ın hitabını ve kutlamasını Beyaz Saray'da yapması bekleniyor.

Öte yandan, Demokrat aday Joe Biden bugün son kez seçimler için en kritik eyaletlerden Pennsylvania'da miting düzenledi. Ardından seçim sonuçlarını takip edeceği Delaware eyaletine geçecek olan Biden, seçimlerden zaferle çıkması durumunda konuşmasını da burada yapacak.

