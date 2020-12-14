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Son dakika! ABD Türkiye'ye karşı yaptırım kararı aldı
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'ye Rusya'dan aldığı S-400'ler için bazı yaptırımları uygulama kararı aldı.
GÜNDEM 14.12.2020, 21:17
ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı.
CAATSA yasası altında uygulanan yaptırımlar, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'i hedef alıyor.
CAATSA yasası altında uygulanan yaptırımlar, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'i hedef alıyor.
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