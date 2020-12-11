Son Dakika! ABD merkezli FDA Pfizer/Biontech aşısına onay verdi

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Pfizer ve BioNTech ortaklığıyla geliştirilen Covid-19 aşısına 'acil kullanım' onayı verdi.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi Komitesi, Pfizer tarafından Alman BioNTech ile geliştirilen aşının bilinen faydalarının, 16 yaş ve üzeri yetişkinlere aşı yapma riskinden daha ağır bastığı yönünde 17'ye 4 oy kullandı.

FDA personeli, iki doz aşılamanın, son dozdan en az yedi gün sonra, Covid-19 vakalarını önlemede etkili olduğunu söylemişti.

ABD toplam vaka sayısında dünyada ilk sırada bulunuyor.

