Son Dakika! ABD merkezli FDA Pfizer/Biontech aşısına onay verdi
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Danışma Kurulu, Pfizer/Biontech aşısına acil kullanım izni verilmesini tavsiye etti.
GÜNDEM 11.12.2020, 02:23
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ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Pfizer ve BioNTech ortaklığıyla geliştirilen Covid-19 aşısına 'acil kullanım' onayı verdi.
ABD Gıda ve İlaç İdaresi Komitesi, Pfizer tarafından Alman BioNTech ile geliştirilen aşının bilinen faydalarının, 16 yaş ve üzeri yetişkinlere aşı yapma riskinden daha ağır bastığı yönünde 17'ye 4 oy kullandı.
FDA personeli, iki doz aşılamanın, son dozdan en az yedi gün sonra, Covid-19 vakalarını önlemede etkili olduğunu söylemişti.
ABD toplam vaka sayısında dünyada ilk sırada bulunuyor.
ABD Gıda ve İlaç İdaresi Komitesi, Pfizer tarafından Alman BioNTech ile geliştirilen aşının bilinen faydalarının, 16 yaş ve üzeri yetişkinlere aşı yapma riskinden daha ağır bastığı yönünde 17'ye 4 oy kullandı.
FDA personeli, iki doz aşılamanın, son dozdan en az yedi gün sonra, Covid-19 vakalarını önlemede etkili olduğunu söylemişti.
ABD toplam vaka sayısında dünyada ilk sırada bulunuyor.
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