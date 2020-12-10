Son Dakika! 81 ilde uygulanan koronavirüs yasağı sona erdi
Türkiye genelinde saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'dan itibaren sona erdi..
GÜNDEM 10.12.2020, 05:03
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Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.
Hükümetin koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 21:00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sabah saat 05:00 itibarıyla sona erdi.
Vaka sayılarının hızla yükselmesinin ardından koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 81 ilde devam ediyor.
Polis ekipleri gece boyunca birçok noktada denetim gerçekleştirdi.
Hükümetin koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 21:00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sabah saat 05:00 itibarıyla sona erdi.
Vaka sayılarının hızla yükselmesinin ardından koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 81 ilde devam ediyor.
Polis ekipleri gece boyunca birçok noktada denetim gerçekleştirdi.
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