Son Dakika! 81 ilde uygulanan koronavirüs yasağı sona erdi

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Hükümetin koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 21:00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sabah saat 05:00 itibarıyla sona erdi.

Vaka sayılarının hızla yükselmesinin ardından koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 81 ilde devam ediyor.

Polis ekipleri gece boyunca birçok noktada denetim gerçekleştirdi.

