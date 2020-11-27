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Son dakika: 81 il valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı 81 il Valiliğine “Geniş Katılımlı Etkinliklerin Ertelenmesi” konulu genelge gönderdi.

GÜNDEM 27.11.2020, 20:55
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Son dakika: 81 il valiliğine yeni koronavirüs genelgesi
İçişleri Bakanlığı 81 il Valiliğine “Geniş Katılımlı Etkinliklerin Ertelenmesi” konulu genelge gönderdi.
Genelgede, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği belirtildi.
Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığına gönderilen yazıda, “ COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulunca fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmamasının ve ileri tarihe ertelenmesinin önerildiği” belirtildi.
Sağlık Bakanlığının yazısı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak, 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin ertelenmesi hususunun valiliklere bildirildiği hatırlatıldı.
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