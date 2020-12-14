Son Dakika
Son Dakika! 56 saattir süren sokağa çıkma yasağı sona erdi
Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
GÜNDEM 14.12.2020, 05:14
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Covid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.
Bu kapsamda, 11 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Kasım'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COVID-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı.
Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları için cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını söylemişti.
Sokağa çıkma kısıtlamalarına, yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.
Bu kapsamda, 11 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Kasım'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COVID-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı.
Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları için cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını söylemişti.
Sokağa çıkma kısıtlamalarına, yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.
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