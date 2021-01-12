Son Dakika
Son Dakika! 33 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
İSTANBUL merkezli 33 ilde, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 118 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
GÜNDEM 12.01.2021, 08:51
İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştüğü belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Aralarında muvazzaf ve ihraç askerler ile sivillerin de bulunduğu 118 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 33 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken adreslerde aramalar yapıldı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
Aralarında muvazzaf ve ihraç askerler ile sivillerin de bulunduğu 118 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 33 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken adreslerde aramalar yapıldı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
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