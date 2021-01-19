Son dakika! 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika! Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi.
GÜNDEM 19.01.2021, 20:12
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
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