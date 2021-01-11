Son dakika... 2021'in ilk Kabine Toplantısı: Kısıtlamalar bitiyor mu?

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak yılın ilk kabine toplantısında, koronavirüs tedbirlerinin sonuçları, tedbirlerin esnetilebileceği, yerli aşı çalışmaları ve aşı takviminin ele alınması bekleniyor.Gündemde ABD ve AB ile yeni yol haritası, reform çalışmaları, koronavirüs kısıtlamalarının sahaya etkisi ve alınabilecek yeni kararlar olacak. Öte yandan kısıtlama kararlarının bölgesel bazda esnetme formülleri de görüşülecek.



Toplantıda öncelikle koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbir kararlarının değerlendirilmesi beklenirken, önümüzdeki günlerde atılacak adımlar masaya yatırılacak. Bu kapsamda, sokağa çıkma kısıtlamalarının vaka sayısına etkisi, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerdeki son durum, yerli aşı çalışmaları tüm yönleriyle ele alınacak.



Aşılamanın başlamasıyla hafta içi kısıtlamaları ve hafta sonu yasakları dahil olmak üzere lokal bazda kontrollü/kademeli şekilde esnetme adımlarının atılabileceği de tahmin ediliyor.Toplantıda en geç nisan ayına kadar kullanıma hazır hale gelmesi beklenen yerli aşı ve aşılama süreçleri konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması bekleniyor.

