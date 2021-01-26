Son Dakika: 2021-EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı.

EKPSS tercih ve kura sonuçları için heyecan dolu bekleyiş sona erdi.

13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini alınan 2021-EKPSS/Kura Engelli Kamu Personeli sınav sonucu ile yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruldu...

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-EKPSS/Kura Engelli Kamu Personeli sınav sonucu ile yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır." ifadelerini kullandı..

Değerli EKPSS adaylarımız,13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-EKPSS/Kura Engelli Kamu Personeli sınav sonucu ile yerleştirme sonuçları https://t.co/tfsiOmTm1j adresimizden açıklanmıştır.Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim. #2021EKPSS



Değerli EKPSS adaylarımız,13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-EKPSS/Kura Engelli Kamu Personeli sınav sonucu ile yerleştirme sonuçları https://t.co/tfsiOmTm1j adresimizden açıklanmıştır.Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim. #2021EKPSS pushfn('ads'); — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) January 26, 2021

