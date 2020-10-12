Son Dakika
Son Dakika: 2020 Nobel Ekonomi Bilimleri ödülü sahiplerini buldu
Nobel Komitesi, 2020 Nobel Ekonomi Bilimleri Ödülü'ne Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson layık görüldü.
GÜNDEM 12.10.2020, 13:08
2020 Nobel Ekonomi Ödülü'nü Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson aldı.
Ödül, ikilinin "ihale teorisine yönelik iyileştirmeler ve yeni ihale formatları için buluşlar" konusunda yaptığı çalışmalar üzerine verildi.
Nobel Ödül Komitesi, Twitter yoluyla yaptığı açıklamada, "Alfred Nobel anısına verilen 2020 Sveriges Riksbank Ekonomi Bilimleri Ödülü 'ihale teorisinde iyileştirmeler ve yeni hale formatları için buluşlar' için Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson'a verildi" dedi.
Alfred Nobel Anısına Verilen Sveriges Riksbank Ekonomi Bilimleri Ödülü, 1969 ve 2019 yılları arasında 51 kez 84 kişiye verildi.
Ödül, ikilinin "ihale teorisine yönelik iyileştirmeler ve yeni ihale formatları için buluşlar" konusunda yaptığı çalışmalar üzerine verildi.
Nobel Ödül Komitesi, Twitter yoluyla yaptığı açıklamada, "Alfred Nobel anısına verilen 2020 Sveriges Riksbank Ekonomi Bilimleri Ödülü 'ihale teorisinde iyileştirmeler ve yeni hale formatları için buluşlar' için Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson'a verildi" dedi.
Alfred Nobel Anısına Verilen Sveriges Riksbank Ekonomi Bilimleri Ödülü, 1969 ve 2019 yılları arasında 51 kez 84 kişiye verildi.
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