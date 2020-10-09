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Son Dakika

Son Dakika: 2020 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu

2020 Nobel Barış Ödülü, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na verildi.

GÜNDEM 09.10.2020, 12:16
Son Dakika: 2020 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu
Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışan örgüt, "Açlıkla mücadelesi, mevcut durumu iyileştirmeye olan katkısı, çatışma bölgelerinde barışa olan katkısı ve savaş ve çatışmalarda açlığın bir silah olarak kullanılmasını engellemeye yönelik adımları" nedeniyle Nobel Barış Ödülü'nü aldı.
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