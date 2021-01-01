Son dakika: 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi!
Sağlık Bakanı Koca, İngiltere'den yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildiğini açıkladı.
GÜNDEM 01.01.2021, 21:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından " İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır. İngiltere’den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur." mesajını paylaştı.
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