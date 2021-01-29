Son Dakika! 10 milyon dozluk aşının ikinci sevkiyatı geldi
Çin'den sipariş edilen koronavirüs aşısının ikinci partisinin kalan kısmı, Türk Hava Yolları'na (THY) ait kargo uçağıyla Pekin’den İstanbul’a getirildi.
GÜNDEM 29.01.2021, 07:09
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Çin'den alınan koronavirüs aşısının .10 milyon dozluk 2. sevkiyatın ikinci bölümünü taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi.
Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam ediyor.
Çin'den gelen aşıları taşıyan uçak, sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi.
Aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının 1.bölümü olan 6 buçuk milyon doz aşı, geçen hafta sonu Türkiye'ye getirilmişti.
Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam ediyor.
Çin'den gelen aşıları taşıyan uçak, sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi.
Aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının 1.bölümü olan 6 buçuk milyon doz aşı, geçen hafta sonu Türkiye'ye getirilmişti.
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