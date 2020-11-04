Son dakika... 04 Kasım koronavirüs verileri açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı.
GÜNDEM 04.11.2020, 19:33
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Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 77 kişi daha hayatını kaybetti, 2391 yeni hasta (semptom gösteren ve Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 10 bin 558'e, hasta sayısı ise 384 bin 509'a yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün ( Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.
Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün tespit edilen 2.391 hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.464’e ulaştı. Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek olmak için teması azaltın. Hijyene önem verin. Maske kullanın."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün ( Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.
Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün tespit edilen 2.391 hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.464’e ulaştı. Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek olmak için teması azaltın. Hijyene önem verin. Maske kullanın."
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