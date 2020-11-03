Son dakika... 03 Kasım koronavirüs verileri açıklandı

Sağlık Bakanı Fahreetin Koca'nın açıkladığı güncel verilere göre bugün Türkiye'de 79 kişi daha hayatını kaybetti, 2343 yeni 'hasta' tespit edildi.



İşte Bakan Koca'nın açıklaması:

Bugün tespit edilen 2.343 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak. Birlikte tedbirlere uyarsak virüsün yayılmasına fırsat vermemiş oluruz. Mücadeleye güç verin.



Bugün tespit edilen 2.343 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak. Birlikte tedbirlere uyarsak virüsün yayılmasına fırsat vermemiş oluruz. Mücadeleye güç verin. https://t.co/RVlhe7786O

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 3, 2020





Bugün tespit edilen 2.343 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak. Birlikte tedbirlere uyarsak virüsün yayılmasına fırsat vermemiş oluruz. Mücadeleye güç verin. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 3, 2020

