Son dakika... 03 Kasım koronavirüs verileri açıklandı
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs vaka sayısını açıkladı.
GÜNDEM 03.11.2020, 20:45
Sağlık Bakanı Fahreetin Koca'nın açıkladığı güncel verilere göre bugün Türkiye'de 79 kişi daha hayatını kaybetti, 2343 yeni 'hasta' tespit edildi.
İşte Bakan Koca'nın açıklaması:
Bugün tespit edilen 2.343 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak. Birlikte tedbirlere uyarsak virüsün yayılmasına fırsat vermemiş oluruz. Mücadeleye güç verin.
Bugün tespit edilen 2.343 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak. Birlikte tedbirlere uyarsak virüsün yayılmasına fırsat vermemiş oluruz. Mücadeleye güç verin. https://t.co/RVlhe7786O
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 3, 2020
Bugün tespit edilen 2.343 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak. Birlikte tedbirlere uyarsak virüsün yayılmasına fırsat vermemiş oluruz. Mücadeleye güç verin. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 3, 2020
İşte Bakan Koca'nın açıklaması:
Bugün tespit edilen 2.343 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak. Birlikte tedbirlere uyarsak virüsün yayılmasına fırsat vermemiş oluruz. Mücadeleye güç verin.
Bugün tespit edilen 2.343 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak. Birlikte tedbirlere uyarsak virüsün yayılmasına fırsat vermemiş oluruz. Mücadeleye güç verin. https://t.co/RVlhe7786O
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 3, 2020
Bugün tespit edilen 2.343 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak. Birlikte tedbirlere uyarsak virüsün yayılmasına fırsat vermemiş oluruz. Mücadeleye güç verin. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 3, 2020
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