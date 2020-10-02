Son anket sonuçları: Erdoğan ve AK Parti'yi üzecek anket!

Avrasya Araştırma’nın son seçim anketine göre, Cumhur İttifakı’nın oyları tek başına iktidar olmaya yetmiyor. Ankette İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olması halinde, AK Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüksek oy alması dikkat çekti.

Genel seçimlere yönelik ankette yurttaşların yüzde 27,5’i AK Parti'ye oy vereceğini belirtirken, CHP’nin oy oranı ise yüzde 20,1 olarak belirtildi. Kararsızlar dağıtıldığında ise AK Parti'nin oy oranı yüzde 37,26'ya, CHP'nin oy oranı ise yüzde 27,24'e çıkıyor.

Ankete göre, Milletvekilliği Genel Seçimi'nde Cumhur İttifakı yüzde 45,79 oranında görülürken, Millet İttifakı yüzde 39,43 olarak görülüyor.

İMAMOĞLU ERDOĞAN'IN ÖNÜNDE

Ankete göre, olası bir Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında muhalefet adayları oldukça yakın oy oranında. Erdoğan’nı geçen tek isim ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

