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Son anket sonuçları: 'Cumhur İttifakında şok! 'Erdoğan'ı telaş sardı!'
CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Karar TV'de Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un sorularını yanıtladı. Tezcan, Cumhur İttifakı'nın yüzde 51'i bulamadığını söyledi.
GÜNDEM 15.01.2021, 03:47
Elif Çakır ile Yıldıray Oğur'un sorularını cevaplayan Tezcan seçim anketlerine ilişkin "Bazılarında Cumhur İttifakı yüzde 45'lerde, bazılarında yüzde 43'lerde. Bazılarına göre, yüzde 47'yi hala buluyor ama yüzde 51 olmuyor. Mesele bu" ifadelerini kullandı.
Tezcan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:
"Çok açık, Sayın Erdoğan'ı telaş sardı. Nedir o telaş? Herkes bilir ki, Sayın Erdoğan anketlerin diline önem verir. Hatta belediye başkanlığından beri anketlere bakar. Erdoğan'ı, anketler belki bugüne kadar korkutmuyordu.
Erdoğan bizden daha fazlasını görüyor çünkü özel anketler yaptırıyor. Tek tek kendisi bunları takip ediyor. İşin toparlanamadığını da görüyor.
Bazılarında Cumhur İttifakı yüzde 45'lerde, bazılarında yüzde 43'lerde. Bazılarına göre, yüzde 47'yi hala buluyor ama yüzde 51 olmuyor. Mesele bu.
Kararsızlar dağıtıldığında da çok daha ciddi bir düşüşle karşılaşılıyor. İşin özeti, Erdoğan bir daha seçilemeyeceğini görüyor. Böyle olunca ister, istemez yeni arayışların içerisinde" diye konuştu.
Tezcan ayrıca, kararsızların dağıtımında kullanılan oransal dağıtımında doğru bir yöntem olmadığını, kararsızların iktidardan kopan seçmenlerin oluşturduğunu sözlerine ekledi.
Tezcan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:
"Çok açık, Sayın Erdoğan'ı telaş sardı. Nedir o telaş? Herkes bilir ki, Sayın Erdoğan anketlerin diline önem verir. Hatta belediye başkanlığından beri anketlere bakar. Erdoğan'ı, anketler belki bugüne kadar korkutmuyordu.
Erdoğan bizden daha fazlasını görüyor çünkü özel anketler yaptırıyor. Tek tek kendisi bunları takip ediyor. İşin toparlanamadığını da görüyor.
Bazılarında Cumhur İttifakı yüzde 45'lerde, bazılarında yüzde 43'lerde. Bazılarına göre, yüzde 47'yi hala buluyor ama yüzde 51 olmuyor. Mesele bu.
Kararsızlar dağıtıldığında da çok daha ciddi bir düşüşle karşılaşılıyor. İşin özeti, Erdoğan bir daha seçilemeyeceğini görüyor. Böyle olunca ister, istemez yeni arayışların içerisinde" diye konuştu.
Tezcan ayrıca, kararsızların dağıtımında kullanılan oransal dağıtımında doğru bir yöntem olmadığını, kararsızların iktidardan kopan seçmenlerin oluşturduğunu sözlerine ekledi.
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