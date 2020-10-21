Son anket seçim sonuçları: AK Parti'nin oylarında büyük düşüş

KONDA Araştırma Şirketi, Eylül ayı kamuoyu araştırma bulgularını kamuoyu ile paylaştı. Genel Müdür Bekir Ağırdır, paylaştığı verilere göre; Eylül ayında Ak Parti’nin oyu % 36,7’ye, MHP’nin oyu %10.6’ya düşüyor...

Ağustos ayı araştırma verilerine göre AK Parti’nin oylarında %2,4, MHP’nin oyu %1.1, toplamda %3,5 oranında düşüş oldu.

Yine aynı araştırmada, halkın yüzde 70’i ekonomik kriz bekliyor. Sıkıntısız geçindim diyenler yüzde 18’de Halen yüzde 80, ‘kıt kanaat geçindim’ diyor. Geçinemedim diyenler ve borca girdim diyenler yüzde 22.

