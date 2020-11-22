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Son anda yakayı ele verdiler! Tam 1 buçuk milyon dolar...

Kocaeli’de bir matbaada bastıkları 1 buçuk milyon değerinde sahte doları piyasaya sürmeye çalışırken gözaltına alınan 4'ü yabancı uyruklu 6 kişi tutuklandı.

GÜNDEM 22.11.2020, 21:56
Son anda yakayı ele verdiler! Tam 1 buçuk milyon dolar...
Kocaeli’de bir matbaaya sahte dolar üretildiği bilgisine ulaşan polis ekipleri inceleme başlattı. Olayla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde, belirlenen Çayırova ilçesindeki fabrikaya operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış olduğu belirlenen 1 buçuk milyon değerinde sahte dolar ele geçirildi. Olayla ilgili 2’si Rusya, 1’i Sırbistan, 1’i Ermenistan uyruklu olmak üzere toplam 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerin 6’sı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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