Son 3 günde Telegram'a katılımda rekor!
Telegram'ın kullanıcılarına duyurduğuna göre, son 72 saat içinde, 25 milyondan fazla yeni kullanıcı Telegram'a katıldı.
GÜNDEM 13.01.2021, 00:32
Telegram'ın kullanıcılarına duyurduğuna göre, son 72 saat içinde, 25 milyondan fazla yeni kullanıcı Telegram'a katıldı.
WhatsApp'in kullanıcılarına sunduğu gizlilik sözleşmesinden kaçan kullanıcılar Telegram'a akın etti ve son 3 günde Telegram'a katılımda bir rekor yaşandı. Telegram'ın kullanıcılarına gönderdiği mesaja göre son 72 saatte 25 milyondan fazla kişi Telegram'a katıldı.
Telegram'ın kullanıcılara gönderdiği mesaj şöyle:
Telegram 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Son 72 saat içinde, 25 milyondan fazla yeni kullanıcı Telegram'a katıldı.
Teşekkür ederiz! Bu dönüm noktası, arkadaşlarını Telegram’a davet eden sizin gibi kullanıcılar tarafından gerçekleştirildi.
Son birkaç gün içinde katılan kişileriniz varsa, onları Telegram'ın hareketli çıkartma veya görüntülü mesaj gibi benzersiz özelliklerinden birini kullanarak karşılayabilirsiniz.
WhatsApp'in kullanıcılarına sunduğu gizlilik sözleşmesinden kaçan kullanıcılar Telegram'a akın etti ve son 3 günde Telegram'a katılımda bir rekor yaşandı. Telegram'ın kullanıcılarına gönderdiği mesaja göre son 72 saatte 25 milyondan fazla kişi Telegram'a katıldı.
Telegram'ın kullanıcılara gönderdiği mesaj şöyle:
Telegram 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Son 72 saat içinde, 25 milyondan fazla yeni kullanıcı Telegram'a katıldı.
Teşekkür ederiz! Bu dönüm noktası, arkadaşlarını Telegram’a davet eden sizin gibi kullanıcılar tarafından gerçekleştirildi.
Son birkaç gün içinde katılan kişileriniz varsa, onları Telegram'ın hareketli çıkartma veya görüntülü mesaj gibi benzersiz özelliklerinden birini kullanarak karşılayabilirsiniz.
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