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Son 12 saatte 63 deprem! Türkiye'de meydana gelen son depremler...
AFAD ve Kandilli'den yapılan açıklamada Siirt'de 5.2 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. İşte 3 Aralık 2020 Perşembe Türkiye'de meydana gelen son deprem listesi.
GÜNDEM 03.12.2020, 13:14
Deprem bölgesi Türkiye'de
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı AFAD saat 08.45 sıralarında merkez üstü Siirt'in Kurtalan ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Yerin 20 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Diyarbakır ve Batman gibi çevre illerde de hissedildi.
Son dakika bilgisine göre bugün saat 13:06'a kadar 63 deprem meydana geldi.
Bu depremlerin en büyüğü ise 5.2 şiddetinde gerçekleşti
En yüksek deprem ise Kurtalan ilçe merkezli Siirt ilimizde görüldü.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesine göre ayrıca Kahramanmaraş, Siirt, Bursa, Van, Antalya, Kütahya, GaziAntep, İzmir, Kütahya, Aydın, Yalova, Elazığ, Amasya, Mersin olmak üzere Türkiye'nin pek çok yerinde irili ufaklı sarsıntılar meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı AFAD saat 08.45 sıralarında merkez üstü Siirt'in Kurtalan ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Yerin 20 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Diyarbakır ve Batman gibi çevre illerde de hissedildi.
Son dakika bilgisine göre bugün saat 13:06'a kadar 63 deprem meydana geldi.
Bu depremlerin en büyüğü ise 5.2 şiddetinde gerçekleşti
En yüksek deprem ise Kurtalan ilçe merkezli Siirt ilimizde görüldü.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesine göre ayrıca Kahramanmaraş, Siirt, Bursa, Van, Antalya, Kütahya, GaziAntep, İzmir, Kütahya, Aydın, Yalova, Elazığ, Amasya, Mersin olmak üzere Türkiye'nin pek çok yerinde irili ufaklı sarsıntılar meydana geldi.
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