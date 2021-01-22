Sömestr tatili ne zaman bitecek? 2. dönem ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs salgını sebebiyle yılının ilk eğitim dönemini uzaktan eğitim ile tamamladı.

Karnelerini alan bugün alacak olan 18 milyon öğrenci yarı tatiline giriyor.

Ara tatilin de eklenmesiyle birlikte ara yıl tatili hafta sürecek.



Bakanlığın aldığı karara göre; 25 Ocak’ta başlayacak olan yarıyıl tatili üç hafta olacak.

Sömestr tatili 14 Şubat'ta bitecek ve okullarda 15 Şubat itibariyle 2. dönem başlayacak.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların yüz yüze eğitime başlayacağı tarihle ilgili açıklamalarda bulundu.

Selçuk okulların 15 Şubat'ta açılmasını planladıklarını dile getirdi.



Yüz yüze eğitim ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili muhtelif senaryolar bulunduğunu belirterek, yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlayacağını ifade etti.

