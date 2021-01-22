Son Dakika
Sömestr tatili ne zaman bitecek? 2. dönem ne zaman başlayacak?
Uzaktan eğitimle geçen birinci yarıyıl bugün sona eriyor. Peki yarıyıl tatili ne zaman sona erecek? Okullar ne zaman açılacak? İkinci dönem yüz yüze eğitim ile mi başlayacak?
GÜNDEM 22.01.2021, 09:51
Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs salgını sebebiyle yılının ilk eğitim dönemini uzaktan eğitim ile tamamladı.
Karnelerini alan bugün alacak olan 18 milyon öğrenci yarı tatiline giriyor.
Ara tatilin de eklenmesiyle birlikte ara yıl tatili hafta sürecek.
Bakanlığın aldığı karara göre; 25 Ocak’ta başlayacak olan yarıyıl tatili üç hafta olacak.
Sömestr tatili 14 Şubat'ta bitecek ve okullarda 15 Şubat itibariyle 2. dönem başlayacak.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların yüz yüze eğitime başlayacağı tarihle ilgili açıklamalarda bulundu.
Selçuk okulların 15 Şubat'ta açılmasını planladıklarını dile getirdi.
Yüz yüze eğitim ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili muhtelif senaryolar bulunduğunu belirterek, yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlayacağını ifade etti.
Karnelerini alan bugün alacak olan 18 milyon öğrenci yarı tatiline giriyor.
Ara tatilin de eklenmesiyle birlikte ara yıl tatili hafta sürecek.
Bakanlığın aldığı karara göre; 25 Ocak’ta başlayacak olan yarıyıl tatili üç hafta olacak.
Sömestr tatili 14 Şubat'ta bitecek ve okullarda 15 Şubat itibariyle 2. dönem başlayacak.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların yüz yüze eğitime başlayacağı tarihle ilgili açıklamalarda bulundu.
Selçuk okulların 15 Şubat'ta açılmasını planladıklarını dile getirdi.
Yüz yüze eğitim ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili muhtelif senaryolar bulunduğunu belirterek, yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlayacağını ifade etti.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 22 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|19
|41
|2. Fenerbahçe
|19
|39
|3. Galatasaray
|19
|36
|4. Gaziantep FK
|19
|34
|5. Alanyaspor
|19
|31
|6. Hatayspor
|19
|31
|7. Trabzonspor
|19
|30
|8. Karagümrük
|19
|27
|9. Malatyaspor
|19
|27
|10. Göztepe
|19
|25
|11. Antalyaspor
|19
|25
|12. Sivasspor
|19
|24
|13. Rizespor
|19
|24
|14. Başakşehir
|19
|23
|15. Konyaspor
|19
|22
|16. Kasımpaşa
|19
|22
|17. Kayserispor
|19
|19
|18. Gençlerbirliği
|19
|19
|19. Ankaragücü
|19
|18
|20. Erzurumspor
|20
|17
|21. Denizlispor
|19
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|19
|40
|2. Man City
|18
|38
|3. Leicester City
|19
|38
|4. Liverpool
|19
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. West Ham
|19
|32
|8. Chelsea
|19
|29
|9. Southampton
|18
|29
|10. Arsenal
|19
|27
|11. Aston Villa
|16
|26
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|18
|19
|16. Burnley
|18
|19
|17. Brighton
|19
|17
|18. Fulham
|18
|12
|19. West Bromwich
|19
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|17
|44
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|19
|33
|5. Sevilla
|18
|33
|6. Real Sociedad
|19
|30
|7. Granada
|19
|28
|8. Real Betis
|19
|26
|9. Cádiz
|19
|24
|10. Getafe
|18
|23
|11. Celta de Vigo
|19
|23
|12. Levante
|18
|22
|13. Athletic Bilbao
|18
|21
|14. Valencia
|19
|20
|15. Eibar
|19
|19
|16. Real Valladolid
|19
|19
|17. Deportivo Alaves
|19
|18
|18. Elche
|17
|17
|19. Osasuna
|19
|16
|20. Huesca
|19
|12
Sayfalar Tümü