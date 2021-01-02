Somer Sivrioğlu'nun Türk mutfağı hakkındaki sözleri tepkiye yol açtı

YouTube'dan yayın yapan NeyseNe kanalının Loş Sohbet programına katılan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, Türk mutfağı dünyanın en iyi 3. mutfağı hakkındaki değerlendirmeleri tepki topladı.

Türk mutfağına dair "En iyi 3. mutfak" söylemlerinin asılsız olduğunu ileri süren Somer Şef, “Türk mutfağı dünyada ilk 10'a giremez. Türk mutfağı hiç saygı gören bir mutfak değil" dedi.

Türk mutfağının sorununun yüzde 90 pazarlama eksikliği olduğunu dile getiren Somer Şef, bu yüzden Türk mutfağının dünya mutfakları arasında ilk 10'da gösterilemediğini söyledi.

