Somer Sivrioğlu'nun Türk mutfağı hakkındaki sözleri tepkiye yol açtı
'MasterChef' programında jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu, katıldığı YouTube kanalında Türk mutfağı hakkında tepki çeken açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 02.01.2021, 08:09
YouTube'dan yayın yapan NeyseNe kanalının Loş Sohbet programına katılan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, Türk mutfağı dünyanın en iyi 3. mutfağı hakkındaki değerlendirmeleri tepki topladı.
Türk mutfağına dair "En iyi 3. mutfak" söylemlerinin asılsız olduğunu ileri süren Somer Şef, “Türk mutfağı dünyada ilk 10'a giremez. Türk mutfağı hiç saygı gören bir mutfak değil" dedi.
Türk mutfağının sorununun yüzde 90 pazarlama eksikliği olduğunu dile getiren Somer Şef, bu yüzden Türk mutfağının dünya mutfakları arasında ilk 10'da gösterilemediğini söyledi.
Türk mutfağına dair "En iyi 3. mutfak" söylemlerinin asılsız olduğunu ileri süren Somer Şef, “Türk mutfağı dünyada ilk 10'a giremez. Türk mutfağı hiç saygı gören bir mutfak değil" dedi.
Türk mutfağının sorununun yüzde 90 pazarlama eksikliği olduğunu dile getiren Somer Şef, bu yüzden Türk mutfağının dünya mutfakları arasında ilk 10'da gösterilemediğini söyledi.
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