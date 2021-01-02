Somer Sivrioğlu kimdir?
Türkiye'de Mastechef programıyla gündeme gelen Somer Sivrioğlu kimdir?
GÜNDEM 02.01.2021, 08:11
1971’de doğan Somer Sivrioğlu, 25 yaşındayken 1995’te Yüksek Lisans yapmak adına Avustralya’ya gitti. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olan Somer Sivrioğlu, ardından master da yaptı.
Aslı Sencer Sivrioğlu ile evlenen Somer Sivrioğlu’nun bu evliliğinden Deniz ve Derin isminde bir kızı ve bir oğlu vardır. İşlerini eşiyle beraber yöneten Somer Sivrioğlu’nun eşi de işyerinin finansman kısmıyla ilgileniyor.
İkizler burcu olan Somer Sivrioğlu, sıkı bir Fenerbahçe taraftarıdır. Bir zaman Lezzet Yolculuğu adındaki bir radyo programını sunan Somer Sivrioğlu, bunların dışında köşe yazarlığı da yaptı. Geçmişten günümüze, en iyi et ve en iyi lezzet ödülü, en iyi restaurant gibi birçok alanda ödül sahibi olan Somer Sivrioğlu, Efendy adındaki restaurantı Sydney’de en iyi restaurantlar arasına girdi.
Aslı Sencer Sivrioğlu ile evlenen Somer Sivrioğlu’nun bu evliliğinden Deniz ve Derin isminde bir kızı ve bir oğlu vardır. İşlerini eşiyle beraber yöneten Somer Sivrioğlu’nun eşi de işyerinin finansman kısmıyla ilgileniyor.
İkizler burcu olan Somer Sivrioğlu, sıkı bir Fenerbahçe taraftarıdır. Bir zaman Lezzet Yolculuğu adındaki bir radyo programını sunan Somer Sivrioğlu, bunların dışında köşe yazarlığı da yaptı. Geçmişten günümüze, en iyi et ve en iyi lezzet ödülü, en iyi restaurant gibi birçok alanda ödül sahibi olan Somer Sivrioğlu, Efendy adındaki restaurantı Sydney’de en iyi restaurantlar arasına girdi.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 02 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|14
|17
|15. Antalyaspor
|15
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|16
|32
|2. Giresunspor
|16
|32
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Tuzlaspor
|16
|30
|5. İstanbulspor
|15
|28
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|8. Altınordu
|16
|27
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|15
|15
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|14
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|16
|29
|4. Everton
|16
|29
|5. Chelsea
|16
|26
|6. Aston Villa
|15
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Leeds United
|16
|23
|12. Wolverhampton
|16
|21
|13. Arsenal
|16
|20
|14. Newcastle
|15
|19
|15. Crystal Palace
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|16
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|16
|8
|20. Sheffield United
|16
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|14
|35
|2. Real Madrid
|16
|33
|3. Real Sociedad
|17
|29
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|15
|25
|7. Granada
|15
|24
|8. Celta de Vigo
|16
|23
|9. Cádiz
|16
|19
|10. Real Betis
|16
|19
|11. Levante
|15
|18
|12. Athletic Bilbao
|16
|18
|13. Deportivo Alaves
|16
|18
|14. Getafe
|15
|17
|15. Elche
|14
|16
|16. Eibar
|16
|16
|17. Valencia
|16
|15
|18. Real Valladolid
|16
|15
|19. Osasuna
|15
|13
|20. Huesca
|16
|12
Sayfalar Tümü