Somer Sivrioğlu kimdir?

1971’de doğan Somer Sivrioğlu, 25 yaşındayken 1995’te Yüksek Lisans yapmak adına Avustralya’ya gitti. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olan Somer Sivrioğlu, ardından master da yaptı.

Aslı Sencer Sivrioğlu ile evlenen Somer Sivrioğlu’nun bu evliliğinden Deniz ve Derin isminde bir kızı ve bir oğlu vardır. İşlerini eşiyle beraber yöneten Somer Sivrioğlu’nun eşi de işyerinin finansman kısmıyla ilgileniyor.

İkizler burcu olan Somer Sivrioğlu, sıkı bir Fenerbahçe taraftarıdır. Bir zaman Lezzet Yolculuğu adındaki bir radyo programını sunan Somer Sivrioğlu, bunların dışında köşe yazarlığı da yaptı. Geçmişten günümüze, en iyi et ve en iyi lezzet ödülü, en iyi restaurant gibi birçok alanda ödül sahibi olan Somer Sivrioğlu, Efendy adındaki restaurantı Sydney’de en iyi restaurantlar arasına girdi.

