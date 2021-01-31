Somali'nin başkenti Mogadişu'da büyük patlama

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, patlama Mogadişu'nun KM4 Caddesi'nde, genelde üst düzey politikacıların toplandığı Afrik Hotel'in önünde gerçekleşti.

Patlama sonrası terör örgütü Eş-Şebab militanlarının girdiği Afrik Hotel'in güvenlik görevlileriyle teröristler arasındaki çatışma devam ediyor.

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

