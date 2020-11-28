Somali'de intihar saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Somali'de düzenlenen intihar saldırısında çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
GÜNDEM 28.11.2020, 00:07
Somali'nin başkenti Mogadişu'da havalimanının yakınlarında bulunan bir kafeteryaya yönelik gerçekleştirilen intihar saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Somali’nin başkenti Mogadişu’da akşam saatlerinde Aden Adde Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki bir kafeteryaya gelen terör örgütü Eş-Şebab mensubu kendini havaya uçurdu. Saldırıda 7 gencin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı, çevredeki yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi.Terör örgütü Eş-Şebab son zamanlarda eğitimli gençlerin ve devlet personellerinin bulunduğu yerleri hedef almaya başladı. Daha önce bomba yüklü araçlarla saldırı gerçekleştiren terör örgütü, son zamanlarda güvenlik güçlerinin aldığı önlemler sonucu belirledikleri kalabalık ortama girerek kendileri havaya uçurmaya başladı.
Somali’nin başkenti Mogadişu’da akşam saatlerinde Aden Adde Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki bir kafeteryaya gelen terör örgütü Eş-Şebab mensubu kendini havaya uçurdu. Saldırıda 7 gencin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı, çevredeki yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi.Terör örgütü Eş-Şebab son zamanlarda eğitimli gençlerin ve devlet personellerinin bulunduğu yerleri hedef almaya başladı. Daha önce bomba yüklü araçlarla saldırı gerçekleştiren terör örgütü, son zamanlarda güvenlik güçlerinin aldığı önlemler sonucu belirledikleri kalabalık ortama girerek kendileri havaya uçurmaya başladı.
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