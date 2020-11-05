Somalı madenciler dün kahramandılar, bugün terörist mi oldular?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İzmir'de yaşanan depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkkan, hükümeti önlem almamakla suçladı.

Hayatını kaybedenlerin insanların sorumlusunun deprem değil sorumluluğunu yerine getirmeyen yöneticiler ve müteahhitler olduğunu söyleyen Türkkan, "Umarım bundan sonra İktidar apartman diye mezarlık inşa edilmesine izin vermez ve gerekli adımları atar. 2002’den beri depremlerle ilgili verilen 58 araştırma önergesini reddeden Ak Parti’ye son yaşanan deprem ders olmuştur" dedi.

Türkkan şunları kaydetti:

Sayın Cumhurbaşkanı şimdi bu depremlerin failleri kim bunu araştırmalı. El insaf; 18 yıldır iktidardasınız 36.9 milyar dolar deprem vergisi topladınız hiçbirşey yapmadınız. 1939’daki Erzincan depremini söylüyorsunuz. İnsanda biraz yüz ister, insanda biraz astar ister.

Türkiye'de yeniden artış gösteren yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınındaki vakalara ilişkin de açıklamalarda bulunan Türkkan şöyle devam etti:

Ankara'da yürüyüş yapmak isteyen Somalı madencilerin gözaltına alınmasına ilişkin Türkkan, "Daha dün İzmir depreminde arama kurtarmaya yaptıkları katkılarından dolayı kahraman ilan etmiştiniz. Şimdi ne oldu. Dün kahramandılar, bugün terörist mi oldular" ifadelerini kullandı.

TRT'nin harcamalarıyla ilgili Meclis'e bir araştırma önergesi verdiklerini fakat önergenin reddedildiğini kaydeden Türkkan şöyle devam etti:

Geçmişte BBC ekolünden gelen, arşiviyle bir kültür hazinesi olan TRT şimdi Ak Parti’nin yayın organı ve propaganda aracı haline geldi. Objektif ve doğru habercilik yapması, Türkiye’nin sesi olması, kültürümüzü ve sanatımızı yaşatması için gerekli olan bu kurum milletimizin vergileriyle yayın hayatını sürdürüyor. Gücünü milletten alan TRT'nin gücünü milletten alıyor ve bu gücünü Ak Parti’nin yandaşları için kullanıyor. Türkkan, TRT'nin 14 kanalının bütçelerinin de bilinmediğini savundu.

Türkkan, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'i de eleştirerek, "Genel Müdür olduğundan beri TRT’nin faaliyet raporları ortada yok" ifadesini kullandı.

TRT'yi "yandaş doyurma kurumu" olarak niteleyen Türkkan şunları kaydetti:

Özellikle belediyeleri kaybettikten sonra TRT’ye kaydırılan personelden tutun, Anadolu Ajansı’ndan geçenlere kadar tam bir İbrahim Eren çiftliğine dönüştür TRT. O kadar personele rağmen, dış yapımları arttıran, kesenin ağzını sonuna kadar açan TRT, iç yapımlara gelince kesintiye gitti. Türkiye’nin neredeyse en büyük prodüksiyon şirketi, en büyük stüdyosu sayılabilecek TRT neden dış yapımlara gebe hale getirildi. Nedeni basit. Niteliksiz personeli yığdıkları TRT’de kendi program açığını bilerek kendi yandaş şirketleri üzerinden kapatıyorlar. Yandaş doyurma kurumuna dönüşen TRT’nin bu faaliyetleri ise “ticari sır” sayılıyor. Ticari rezaletin adı ne zamandır “ticari sır” oldu.

Her gün 3-4 arkadaşımızın Covit nedeni ile hasta olduğunu duyuyoruz, hiç öyle Sağlık Bakanının dediği gibi günde 2000 vaka filan değil. Aci Cinisli Erzurum milletvekilimiz şu anda Covitten hasta. Dün özel bir hastaneye gitti hastanede yatmak istiyorum demesine rağmen yatıramadılar, yer yok. Bir milletvekiline hastanelerde yer bulamıyorsanız, vatandaş Mehmet’e hiç yer yok. Vatandaş Mehmet’in durumu, hastanede entübe öncesi acilde 15. Sırada bekliyor. Bunun bur adım ötesi hastane koridorlarında yatan insanlar. Gerekirse hafta sonu hafta arası insanları sokağa çıkmaktan men edin. Eğer sürü bağışıklığına bıraktıysanız millete haber verin millet kendini kilitlesin.

