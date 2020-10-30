Somalı madenciler deprem bölgesinde

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde nöbete devam eden maden işçileri, İzmir'de yaşanan depremin ardından arama kurtarma çalışmalara katılmak için deneyimli 10 kişilik bir ekip oluşturarak İzmir'e gitti.



Kıdem tazminatı ve ücretlerini alamadığı için Soma'dan Ankara'ya doğru yürüyüşe başlayan, ancak Kırkağaç’ta bekletilen Somalı maden işçileri, İzmir'deki depremin ardından enkaz altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmalarına katılmak bölgeye geldi.

Bağımsız Maden İş'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Soma'da direnen madencilerden oluşan ekibimiz İzmir'de meydana gelen depremde enkaz bölgesine ulaşmış olup destek için çalışmaya başlamışlardır. Madenciler ve kalbimiz İzmir'de."

