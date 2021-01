Soma davasında Yargıtay kendi kararını bozdu! İşte yeni karar

Soma’da 2014 yılında 301 madencinin hayatını katliamın ardından Yargıtay 12. Ceza Dairesi, patron Can Gürkan'ın da aralarında bulunduğu dört sanığa olası kastla 301 kez öldürme ve 162 kez yaralama suçundan ceza verilmesine hükmetmişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin beş kişilik heyetinden üçü değişince karar bozuldu.

Kendi kararını bozan Daire, patron Can Gürkan'ın da aralarında bulunduğu dört sanığa 'bilinçli taksirle ölüme' ve 'yaralamaya neden olma' suçundan ceza verilmesini istedi.

Sözcü’nün haberine göre iki Yargıtay savcısı, bu kararın düzeltilmesi için 8 Ocak 2021’de başvurdu. Dilekçede, 12. Ceza Dairesi’nin sanıklar hakkında “Neticeyi öngördükleri ve olursa olsun diye hareket ettikleri” diyerek, karar verdiği belirtildi. Dilekçede şöyle devam edildi:

“Sanıkların çalışma arkadaşlarının yaşamlarını yitirmesi ve yaralanmalarını istemeleri ya da kabullenmeleri, ahlaki ve vicdani değerlerle bağdaşması mümkün olmayan durumdur. Soma Kömürleri A.Ş.’nin çok büyük finansal yatırımlar yaparak ve yüksek istihdam sağlayarak başlattıkları söz konusu üretim faaliyeti çerçevesinde çalışanlarının en temel hakları olan yaşam haklarını hiçe saydıklarını düşünmek mümkün değildir.”

Bu nedenle kararın bozularak, taksirle ölüme neden olmaktan ceza verilmesi istendi.

Soma davasının avukatı Murat Kemal Gündüz, bu durumda Can Gürkan'a en fazla 22 yıl kadar ceza verilebileceğini, bunda da infaz yasası ve diğer indirimlerin olacağını belirtti. Gündüz, şunları söyledi: “Bu Yargıtay'a açık müdahaledir. Üç bürokrat, yargı üyesi ile değiştirilmiş. İktidar işverenlere diyor ki, istediğiniz kadar işçi öldürebilirsiniz. Verirsiniz para cezasını, kurtulursunuz.”