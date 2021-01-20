ŞOK'tan ŞOK indirim! Yarın satışta... ŞOK 22 Ocak Aktüel Ürün Kataloğu

ŞOK 22 Ocak 2021 kampanyası yayınlandı.

22 Ocak 2021 ŞOK aktüel kataloğunda bulunan ürünlerin fiyatları 26 Ocak'a kadar geçerli olacak.

Yeni haftanın kampanyasında ilk dikkat çeken aktüel ürünü Sinbo Cyclone Torbasız Süpürge oldu.

3,5 litre toz hazne kapasitesi, hava çıkış motor koruma filtresi, 350 Watt emiş ve 890 Watt güce sahip Sinbo Cyclone Torbasız Süpürge'nin fiyatı ise 379 TL

ŞOK Aktüel 22 Ocak 2021 fırsatlarında ayrıca 2'li Süngerli Banyo Paspası 31,95 TL, 2'li El Yüz Havlusu 13,50 TL, Damla Desenli Tuvalet Fırça Seti 9,99 TL, Yedek Temizlik Başlığı 9,99 TL, Titiz Storm Temizlik Seti 69,90 TL. 15'li Sepetli Mandal 6,99 TL, Duş Başlığı Seti 16,95 TL, Tüy Toplayıcı 4,99 TL, 6'lı Plastik Elbise Askısı 4,99 TL. Gokidy Oyuncak Ütü Masası ve Ütü 14,95 TL, Gokidy Oyuncak Temizlik Seti 14,95 TL'den satışa sunulacak.



Sinbo Cyclone Torbasız Süpürge 379 TLSüngerli Banyo Paspası 2'li 31,95 TLEl Yüz Havlusu 13,50 2'li TLDamla Desenli Tuvalet Fırça Seti 9,99 TLYedek Temizlik Başlığı 9,99 TLTitiz Storm Temizlik Seti 69,90 TLSepetli Mandal 15'li 6,99 TLDuş Başlığı Seti 16,95 TLTüy Toplayıcı 4,99 TLPlastik Elbise Askısı 6'lı 4,99 TLGokidy Oyuncak Ütü Masası & Ütü 14,95 TLGokidy Oyuncak Temizlik Seti 14,95 TLFerforje Dekoratif Ayna 59,90 TLWeile Şarjlı Titreşimli Yüz Temizleme Cihazı 29,95 TLWeile Vakumlu Siyah Nokta Temizleme Cihazı 49,95 TLSilvercrest Dijital Baskül 44,95 TLTek Kişilik Mikrofiber Yorgan 54,90 TLÇift Kişilik Mikrofiber Yorgan 64,90 TLSilikon Yastık 13,95 TLPenye Yastık Kılıfı 2'li 9,99 TL



Sensodyne Ultra Hassas Diş Fırçası 8 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)Colgate Optic White Aktif Kömür Diş Macunu 50 ml 10 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)Altın Harman Demlik Poşet Çay 100'lü 14 TL (25 - 26 Ocak'ta 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

