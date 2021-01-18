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ŞOK'ta yok yok! 20 OCAK 2021 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

20 Ocak 2021 Şok aktüel kataloğunda kapış kapış gidecek ürünler. ŞOK'ta bu hafta birbirinden özel ürünler raflardaki yerini alacak. Bu dev indirimlere mutlaka göz atın...

GÜNDEM 18.01.2021, 10:12
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ŞOK'ta yok yok! 20 OCAK 2021 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
Koronavüris salgını nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında, bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağından dolayı Şok marketlerin büyük ilgi gören Hafta Sonu Fırsatları kampanyası Çarşamba gününden itibaren satışa sunulacak.
Ayın 20'sinden itibaren geçerli olacak ve hafta sonunu da kapsayan ŞOK 20 Ocak 2021 aktüel kataloğu yayınlandı.
Hafta sonu ŞOK aktüel ürün kataloğunda bu haftanın öne çıkan aktüel ürünü bebek yorganı olacak.
95x145cm ebatlarına sahip ürün 34,95 TL’den alıcı bekliyor.
Bu Çarşamba günü satışa sunulacak  anne yanı bebek yatağı %100 pamuklu ürün ise 49,95 TL’den satışa çıkıyor.

Bebek Yorganı 95x145 cm                       34,5 TLAnne Yanı Bebek Yatağı %100 Pamuk   49,95 TL Bebek Nevresim Takımı                          49,95 TLBebek Alt Açma Seti                               15,95 TLBebek Ter Havlusu 3'lü Bebek Çocuk Külotlu Çorap 0-7 Yaş            10 TLBebek Yastığı                                                10 TLSilvercrest Oda Nemlendirici                    79,90 TLAdaptörlü Biberon Isıtıcı USB’li                69,90 TLSilvercrest Sıcaklık ve Nem Ölçer            39,95 TLJumbo Çocuk Küveti 50 L Giderli             32,95 TLDesenli Maşrapa 1,25 Litre                             5 TLŞeffaf Kova 12 Litre                                  14,95 TLÇift Katlı Çocuk Basamağı                       29,95 TLDesenli Çocuk Taburesi                                  8 TL

Çift Renkli Adaptörü-lazımlık                       12,95 TLFisher Price Sihirli Mama Tabağı                  12,95 TL    Fisher Price İki Bölmeli Mama Tabağı          14,95 TLGoKidy Mama Sandalyesi                            54,90 TLÇok Amaçlı Bebek Müslin Örtüsü 80x80 cm  11,95 TLBebek Penye Çarşaf                                     13,95 TL2’li Bebek Body 3 - 12 Ay Arası  10,95 TLBebek Ağız Silme Bezi 4'lü                                  8 TL2'li Bebek Yastık Kılıfı                                          8 TLGokidy Sevimli Telefon                                 11,95 TLGokidy Bultak Kaplumbağa                          14,95 TLGokidy İlk Yaş Aktivite Masası                     49,95 TLKurbağa Kule                                               16,95 TLFisher Price Mama Kasesi                                 10 TLElbiseli Et Bebek                                           12,95 TL3'lü Banyo Oyuncakları                                 12,95 TLSoft Aktivite Topları                                       27,95 TLMini Aktiviteler Kitap Çeşitleri                         05,00 TLGokidy Tırtıl Çıngırak                                   15,95  TL    Gokidy Çekiçli Bultak                                   17,95 TLGokidy Yürüyüş Arkadaşım                         14,95 TLOyun Topu 50'li                                             1495 TLMidilli Sallanan At                                         59,90 TLİlk Arabam                                                     44,95 TLBebek Güvenlik Ürünleri                                4,50 TLBebeland Yenidoğan Islak Havlu 3x40 Yaprak  16 95 TLHero Baby Kavanoz Mama 190 G                   3,95 TLSleepy Sensitive Islak Havlu 90'lı                    5,95 TLDuru Granül Matik Sabun 1 Kg                       22,45 TLBebeland Bebek Bakım Örtüsü                      10,95 TLSleepy 3’lü Jumbo Bebek Bezi                       74,95 TLTitiz Şişe Biberon Fırçası                                3,95 TLTitiz Pipetli Süt Şişesi 250 ml                            3,95 TLTitiz Pipetli Süt Şişesi 500 ml                            4,95 TLNivea Fresh Active Pudrasız Deodorant           13.45 TLDuru Fresh Banyo Sabunu 600 g                    12,75 TLDuru Geleneksel Sabun 560 g                     11,95 TLTursil Toz Deterjan 10 kg                            44,90 TLFairy Bulaşık Sıvısı 2x1 L                            23,50 TLDomestos Dağ Esintisi 3.7 L                           18,45 TLDomestos Hijyen Spreyi 200 ml           14,90 TLAriel Persil Perwoll Sıvı Deterjan Çeşitlerinde YÜZDE %25 İNDİRİM

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