ŞOK'ta yok yok! 20 OCAK 2021 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Koronavüris salgını nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında, bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağından dolayı Şok marketlerin büyük ilgi gören Hafta Sonu Fırsatları kampanyası Çarşamba gününden itibaren satışa sunulacak.

Ayın 20'sinden itibaren geçerli olacak ve hafta sonunu da kapsayan ŞOK 20 Ocak 2021 aktüel kataloğu yayınlandı.

Hafta sonu ŞOK aktüel ürün kataloğunda bu haftanın öne çıkan aktüel ürünü bebek yorganı olacak.

95x145cm ebatlarına sahip ürün 34,95 TL’den alıcı bekliyor.

Bu Çarşamba günü satışa sunulacak anne yanı bebek yatağı %100 pamuklu ürün ise 49,95 TL’den satışa çıkıyor.



Bebek Yorganı 95x145 cm 34,5 TLAnne Yanı Bebek Yatağı %100 Pamuk 49,95 TL Bebek Nevresim Takımı 49,95 TLBebek Alt Açma Seti 15,95 TLBebek Ter Havlusu 3'lü Bebek Çocuk Külotlu Çorap 0-7 Yaş 10 TLBebek Yastığı 10 TLSilvercrest Oda Nemlendirici 79,90 TLAdaptörlü Biberon Isıtıcı USB’li 69,90 TLSilvercrest Sıcaklık ve Nem Ölçer 39,95 TLJumbo Çocuk Küveti 50 L Giderli 32,95 TLDesenli Maşrapa 1,25 Litre 5 TLŞeffaf Kova 12 Litre 14,95 TLÇift Katlı Çocuk Basamağı 29,95 TLDesenli Çocuk Taburesi 8 TL



Çift Renkli Adaptörü-lazımlık 12,95 TLFisher Price Sihirli Mama Tabağı 12,95 TL Fisher Price İki Bölmeli Mama Tabağı 14,95 TLGoKidy Mama Sandalyesi 54,90 TLÇok Amaçlı Bebek Müslin Örtüsü 80x80 cm 11,95 TLBebek Penye Çarşaf 13,95 TL2’li Bebek Body 3 - 12 Ay Arası 10,95 TLBebek Ağız Silme Bezi 4'lü 8 TL2'li Bebek Yastık Kılıfı 8 TLGokidy Sevimli Telefon 11,95 TLGokidy Bultak Kaplumbağa 14,95 TLGokidy İlk Yaş Aktivite Masası 49,95 TLKurbağa Kule 16,95 TLFisher Price Mama Kasesi 10 TLElbiseli Et Bebek 12,95 TL3'lü Banyo Oyuncakları 12,95 TLSoft Aktivite Topları 27,95 TLMini Aktiviteler Kitap Çeşitleri 05,00 TLGokidy Tırtıl Çıngırak 15,95 TL Gokidy Çekiçli Bultak 17,95 TLGokidy Yürüyüş Arkadaşım 14,95 TLOyun Topu 50'li 1495 TLMidilli Sallanan At 59,90 TLİlk Arabam 44,95 TLBebek Güvenlik Ürünleri 4,50 TLBebeland Yenidoğan Islak Havlu 3x40 Yaprak 16 95 TLHero Baby Kavanoz Mama 190 G 3,95 TLSleepy Sensitive Islak Havlu 90'lı 5,95 TLDuru Granül Matik Sabun 1 Kg 22,45 TLBebeland Bebek Bakım Örtüsü 10,95 TLSleepy 3’lü Jumbo Bebek Bezi 74,95 TLTitiz Şişe Biberon Fırçası 3,95 TLTitiz Pipetli Süt Şişesi 250 ml 3,95 TLTitiz Pipetli Süt Şişesi 500 ml 4,95 TLNivea Fresh Active Pudrasız Deodorant 13.45 TLDuru Fresh Banyo Sabunu 600 g 12,75 TLDuru Geleneksel Sabun 560 g 11,95 TLTursil Toz Deterjan 10 kg 44,90 TLFairy Bulaşık Sıvısı 2x1 L 23,50 TLDomestos Dağ Esintisi 3.7 L 18,45 TLDomestos Hijyen Spreyi 200 ml 14,90 TLAriel Persil Perwoll Sıvı Deterjan Çeşitlerinde YÜZDE %25 İNDİRİM



Pınar Süzme Peynir 750 g 15,00 TLElidor Doğanın Enerjisi Şampuan Saç Kremi 350 ml 10 TLFamilia Aile Ekonomisi 8’li Tuvalet Kağıdı 9 TLTorku Turtacık Portakallı Bisküvi 3'lü Paket 3,45 TLÜlker Kuvertür Çikolata 200 g 11,25 TLÜlker Pul Çikolata 120 g 7,25 TLTorku Tam Ruşeymli Bisküvi 3'lü Paket 3,95 TLRuşeymli Çikolata Kaplamalı Bisküvi 3'lü Paket 4,95 TLTorku Tam Çikolatalı 3'lü 4,95 TLDannissimo Çikolatalı 125 g 2,95 TLElite %100 Organik 200 ml Meyve Suyu 5,95 TLVivident Sakız 8,95 TLChupa Cops Melodi Pops 1,95 TLDr.Oetker 3’lü Paket 2 Puding+Sos 9,95 TL

