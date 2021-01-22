ŞOK'ta yeni fırsat günleri! ŞOK 27 Ocak 2021 Aktüel Ürün Kataloğu

ŞOK market inanılmaz fiyatlar ve sürpriz indirimleriyle bu hafta da müşterilerinin yüzünü güldürecek.

Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı katalog yayınlayan ŞOK market 27 Ocak 2021 kampanyası yayınlandı.

27 Ocak 2021 ŞOK aktüel kataloğunda bulunan ürün fiyatları 1 Şubat 2021'e kadar geçerli olacak.

Yeni haftanın kampanyasında ilk dikkat çeken aktüel ürünü LG 43UN74006LB 43" Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart Led Tv oldu.

LG 43UN74006LB 43" Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart Led Tv fiyatı ise 4.239 TL

ŞOK Aktüel 27 Ocak 2021 fırsatlarında ayrıca...

Asonic Kablosuz Görüntü & Ses Aktarıcı 79,90 TLHytech 3A Metal Hızlı Şarj Kablosu 14,95 TLAlcatel 7" Smart Tab Tablet 539 TL4 Kişilik Masa Takımı 749 TL. Everest Oyuncu Klavye 34,95 TL'den satışta olacak.

Ünlü markaların ürünlerinin yer aldığı ŞOK 27 Ocak 2021 Aktüel Ürünler Kataloğu'nun detayları ise şöyle:

LG 43UN74006LB 43" Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart Led Tv4.239 TLTv Askı Aparatı 29,95 TLAsonic Kablosuz Görüntü & Ses Aktarıcı 79,90 TLHytech 3A Metal Hızlı Şarj Kablosu 14,95 TLAlcatel 7" Smart Tab Tablet 539 TL4 Kişilik Masa Takımı 749 TL. Everest Oyuncu Klavye 34,95 TLEverest Oyuncu Mouse 29,95 TLFerme Ahşap Renkli Çok Amaçlı Organizer 24,95 TLGoKidy Uzay / Orman Kum Seti 19,95 TLGoKidy Mini İş Araçları 5,99 TLGoKidy Market - Piknik - Kekli Çay Seti 19,95 TLBarbie Pırıltılı Bebek 34,95 TLDinazorlar & Arabalar Aktivite 6,99 TLAksu Döküm Kare Tencere 169 TLAksu Döküm Derin Tencere 149 TLAksu Döküm Basık Tencere 139 TLAksu Döküm Kare Tepsi 129 TLAksu Döküm Tava 99 TLPaşabahçe Kırmızı Pipetli Bardak 450 cc 6,99 TLPaşabahçe Çınaraltı Çay Bardağı 6'lı 6,99 TLPaşabahçe Emir Kulplu Bardak 200 cc 2,25 TLPaşabahçe Servis Tabağı 9,99 TLPaşabahçe Generation Kase 14,95 TLPaşabahçe Aurore Meyvelik 34,95 TLPaşabahçe Snowbox Saklama Kabı Seti 3'lü 24,95 TLKase Set 2'li 9,99 TLKek / Pasta Fanusu 19,95 TLMelamin Fanus 24,95 TLFonksiyonel Batarya Ucu 16,95 TLErkek Tam Fermuarlı Sweatshirt 69,90 TLErkek Tek Alt 49,95 TLErkek Pijama Takımı 39,95 TLKutulu Havlu ve Kurulama Bezi Seti 14,95 TLKadın Wellsoft Patik 6,99 TL.

