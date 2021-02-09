ŞOK'ta Şubat indirimleri! ŞOK 12 Şubat 2021 Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK'ta 12 - 16 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler belli oldu.

Cuma günü 12 Şubat ŞOK Market kataloğu ile gelecek aktüel ürünlerde ilk dikkat çeken ürün Mil Su Elegans Su Arıtma Cihazı ve Lüx Çalışma Masası oldu.

Mil Su Elegans Su Arıtma Cihazı 499 TL fiyatla satışa sunulacak.

Lüx Çalışma Masası 249 TL, 4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 199 TL, USSU Dekupaj 119 TL, USSU Aksesuarlı Lehim Tabancası 69,90 TL ve USSU 16" Organizerli Takım Çantası 24,95 TL olacak.

Mil Su Elegans Su Arıtma Cihazı 499 TLLüx Çalışma Masası 249 TL4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 199 TLUSSU Dekupaj 119 TLUSSU Aksesuarlı Lehim Tabancası 69,90 TLUSSU 16" Organizerli Takım Çantası 24,95 TLTitiz Lunia Askı 5'li 4,99 TLSpatulalı Çöp Kovası 4,99 TLKapı Arkası Askılık 9,99 TLÇekmece Kaşıklık / Bıçaklık 11,95 TLMetal Çok Amaçlı Kutu 6,99 TLMusluklu Su Pompası 12,95 TLBrart Optikli Küçük Kare Tepsi 14,95 TLBrart Optikli Büyük Kare Tepsi 19,95 TLBrart Optikli Kare Tepsi 2'li 32,95 TLÇelik Dikdörtgen Tepsi 24,95 TLTekli Sefer Tası 22,95 TLAhşap Kapaklı Kuru Erzak Seti 29,95 TLÜçsan Plastik Frigo Derin Dondurucu Saklama Kabı 4,50 TLDaisy Kavanoz 4,99 TLRenga Desenli Cam Salata Kavanozu 4,99 TL

Renga Lina Sürahi 4,99 TLRenga Cam Mutfak Ürünleri 2,99 TLTitiz Tuzluk Baharatlık Çeşitleri 2,49 TLKurulama Bezi 3'lü 7,99 TLÜçsan Plastik Büyük Kase 6,99 TLÜçsan Plastik Damla Desen Sepet 7,99 TLCillit Bang Yağ / Kir Çözücü Sprey 20 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli.)Heinz Ketçap + Mayonez 19 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli.)Duru Sıvı Sabun Çeşitleri 14 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli.)

