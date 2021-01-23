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ŞOK'ta hafta sonu fırsatları! ŞOK 23-24 Ocak Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK'ta bu hafta sonu için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Ocak ayının 26'sına kadar satışa sunulacak ŞOK market aktüel ürünleri arasında bakın neler var?

GÜNDEM 23.01.2021, 14:22
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ŞOK'ta hafta sonu fırsatları! ŞOK 23-24 Ocak Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 223-24 Ocak 2021 yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Yüzlerce ürün sürpriz indirimler, şaşırtacak kampanyalar, yeni haftanın inanılmaz fırsatlarıyla bu hafta ŞOK'ta olacak. İşte ŞOK ürün kataloğu
Cumartesi ve Pazar günleri için sürtpriz katalog yayınlayan  ŞOK market 23 Ocak 2021 kampanyası yayınlandı. 
Silvercrest Oda Nemlendirici 79,90 TLSilvercrest Sıcaklık ve Nem Ölçer 39,95 TLBiberon Istıcı 69,90 TLGoKidy Mama Sandalyesi 54,90 TLJumbo Çocuk Küveti 32,95 TLŞeffaf Kova 12 Litre 14,95 TLDesenli Maşrapa 4,99 TLDesenli Çocuk Tabure 7,99 TLÇift Renkli Lazımlık Adaptör 12,95 TLÇift Katlı Çocuk Basamağı 29,95 TLBebek Güvenlik Ürünleri 4,50 TLBebek Yorganı 34,95 TLAnne Yanı Bebek Yatağı 49,95 TLFisher-Price Sihirli Mama Tabağı 12,95 TLFisher-Price 2 Bölmeli Mama Tabağı 14,95 TLFisher-Price Mama Kasesi 16 cm 9,99 TLTitiz Şişe / Biberon Fırçası 3,95 TLTitiz Pipetli Süt Şişesi 250 ml 3,95 TLTitiz Pipetli Süt Şişesi 500 ml 4,95 TLBebek Penye Çarşaf 13,95 TL
Bebek Yastığı 9,99 TLBebek Yastık Kılıfı 2'li 7,99 TLBebek Nevresim Takımı 49,95 TLBebek Ağız Silme Bezi 4'lü 7,99 TLBebek Ter Havlusu 3'lü 9,99 TLBebek Alt Açma Seti 15,95 TLBebek Body 2'li 10,95 TLBaskılı Çok Amaçlı Bebek Müslin Örtü 11,95 TLÇocuk Külotlu Çorap 10,99 TLİlk Arabam 44,95 TLİlk Yaş Aktivite Masası 49,95 TLMidilli At 59,90 TLElbiseli Et Bebek 12,95 TLBanyo Oyuncakları 3'lü 12,95 TLSoft Aktivite Topları 6'lı 27,95 TLBul-Tak Kaplumbağa 14,95 TLTırtıl Çıngırak 9,99 TLSevimli Telefon 11,95 TLÇekiçli Bul-Tak 17,95 TLOyun Topu 50'li 14,95 TLKurbağa Kule 16,95 TLYürüyüş Arkadaşım 14,95 TLMini Aktiviteler Kitap Çeşitleri 4,99 TLElidor Doğanın Enerjisi Şampuan & Saç Kremi Çeşitleri 350 ml 10 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)Familia Aile Ekonomisi Tuvalet Kağıdı 8'li 9 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)Pınar Süzme Peynir 750 gr 15 (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)
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