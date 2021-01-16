ŞOK'ta hafta sonu çılgınlığı! ŞOK'ta bu hafta sonu neler var?

16 ve 17 Ocak 2021 tarihli ŞOK aktüel ürün kataloğu yayınlandı.

Hafta sonu ŞOK aktüel ürün kataloğunda bu haftanın öne çıkan aktüel ürünü Palmera PA350JE Jeneratör oldu.

Bu Cuma günü satışa sunulacak Palmera Jeneratör fiyatı 1.599 TL'den satışa sunulacak.

Benzinli, ipli, 6,5 HP, 4.9 Kw, 10.4 amper özelliklere sahip Palmera Jeneratör ücretsiz teslimat avantajıyla satışa sunuluyor.

ŞOK Market mağazalarında 16 Ocak - 17 Ocak 2021 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada hangi ürünler olacak?

ŞOK'ta bu hafta sonu satışa sunulacak aktüel ürünler...



Goodyear Vestor 4 Seasons G2 XL Oto Lastik 599 TLAsonic i9 Kablosuz Bluetooth Kulaklık 69,90 TLAsonic Sensörlü Wireless Şarj & Telefon Tutucu 49,95 TLAraç Çakmak Şarjı 11,95 TLAux Kablo 100 cm 9,99 TLMıknatıslı Telefon Tutucu 9,99 TLPalmera PA350JE Jeneratör 1.599 TLHugel 12V 60AH Akü 299 TLEverest Araç Dikiz Aynası 189 TLÇekme Halatı 34,95 TLKriko 64,90 TLAkü Takviye Kablosu 34,95 TLBijon Anahtarı 34,95 TLTrafik Seti 79,90 TL4 Parça Oto Paspas 39,95 TLOto Minder 3 Parça 14,95 TLKokusuz Küllük 2,99 TLKışlık Oto Bakım Seti 14,95 TLBagaj Organizer 12,95 TLKoltuk Arkası Organizer 12,95 TLKompresör 99,90 TLLastik Tamir Kiti 300 ml 14,95 TLAraç Bilgi Kartlığı 4,99 TLOto Cam Suyu -30 5 Litre 12,95 TLOto Cam Sileceği 7,99 TLMatcbox 5'li Arabalar 36,95 TL

16 - 17 Ocak 2021 tarihleri arasında geçerli olacak hafta sonu kampanyası kapsamında; Jacobs Monarch Eko Paket 100 gr 13 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir) Fax Sıvı Sabun ise 1.8 Litre 9 TL (18 - 19 Ocak'ta 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)









