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ŞOK’ta çılgın kampanya başlıyor! ŞOK 13 Ocak 2021 Aktüel Ürün Kataloğu

ŞOK 13 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta Çarşamba gününden itibaren satışa sunulacak ve bomba ürünlerin olduğu 13 Ocak kataloğunda çok özel kampanyalar müşterilerini bekliyor.

GÜNDEM 11.01.2021, 10:15
ŞOK’ta çılgın kampanya başlıyor! ŞOK 13 Ocak 2021 Aktüel Ürün Kataloğu
Türkiye’nin lider market zincirlerinden olan ŞOK bu hafta bomba gibi kampanyalar ile müşterilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
13 Ocak aktüel ürün kataloğu üzerinden düzenleyeceği büyük indirimleri duyuran ŞOK market çok konuşulacak kampanyalara imza atacak.
Çarşamba gününden itibaren  geçerli olacak Şok aktüel ürünleri harika fiyatlarıyla da tüketicilerin yüzlerini güldürecek.
ŞOK'ta satışa sunulacak haftanın kampanyası elektronik,  Gıda, Ev Tekstil Ürünleri, Mutfak Gereçleri gibi bir çok üründen oluşuyor.
Televizyon, beyaz eşya,  küçük ev aletleri ve gereçleri, ev tekstil Ürünleri, elektrikli el aletleri ve oyuncaklar hepsi ve daha fazlası ŞOK markette...

JBL Xtreme 2 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör 1.899 TL
JBL Charge 4 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör 1.299 TL 
 JBL Flip 5 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör 899 TL
Amboss Delta 6 Kesim Tencere Seti 169 TL, 
Çelik Tencere 79,90 TL, 
Çelik Derin Tencere 99 TL
Çelik Karnıyarık Tencere 99 TL 
2’li Yuvarlak Fırın Kabı 29,95 TL, 
Çek Bırak El Rondosu 19,95 TL, 
Üçsan Plastik Kapaklı Büyük Uzunluk Kase 9,99
Frigo Derin Dondurucu Saklama Kabı 7,99 TL
2’li Kapaklı Saklama Kabı 9,99 TL
Bee Home Büyük Dikdörtgen Bölmeli Saklama Kabı 7,99 TL
Mulier French Press 350 ml 12,95 TL
Papatya Desenli Tepsi 9,99 TL
Üçsan Plastik Limonluk 7,99 TL

Titiz Deterjan Hazneli Bulaşık Fırçası 6,95 TL 
Musluklu Su Pompası 12,95 TL
Tam Fermuarlı Erkek Polar Üst 49,95 TL, 
WellSoft Bayan Sabahlık 49,95 TL, 
WellSoft Bayan Pijama Kadrosu 49,95 TL 
WellSoft Çocuk Pijama Grubu 39,95 TL 
Bayan Kürklü Terlik 19,95 TL 
Erkek Klasik Terlik 19,95 TL 
Kanaviçe Kurulama Bezi 4,99 TL 
GoKidy Hafriyat Araçları 12,95 TL
Tepsili Hamburger Seti 17,95 TL 
 Öte yandan ŞOK’ta bu hafta 25 TL üstü alışveriş kampanyasında 2600 ml Bingo Sıvı Deterjan / 2340 ml Bingo Oxyjen Sıvı Deterjan 43,90 TL yerine 24 TL
 400 gram İçim Tost Peyniri ise 21 TL yerine 13 TL


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