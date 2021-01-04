ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 6 Ocak 2021 Aktüel Ürünler Kataloğu

Yeni yılın ilk Çarşamba fırsatları ŞOK 6 Ocak 2021 Aktüel Ürünler Kataloğu ile yayımlandı.

ŞOK yani hafta fırsatlarında öne çıkan aktüel ürün Asonic Powerbank.

6 Ocak'ta 89,90 TL fiyatla satışa sunulacak Asonic Powerbak için 6 taksti imkanı da sunuluyor.

ŞOK kataloğunda dikkat çeken bir diğer aktüel ürün ise Asonic Karaoke Mikrofon. USB girişli, CF kart okuyuculu, Aux kablo, Usb şarj kablosu, ekolu ses ve bluetooth bağlantı özelliğine sahip Asonic Karaoke Mikrofon 59,90 TL fiyatla satışa sunulacak



ŞOK mutfak ürünlerinde 24 cm Kumsal Tava 59,90 TL

22 cm Kumsal Silikon Kapaklı Karnıyarık Tencere 99,90 TL

22 cm Kumsal Silikon Kapaklı Derin Tencere 99,90 TL

12 cm Sos Tava Çeşitleri 14,95 TL

6'lı Ahşap Renkli Sosluk 24,95 TL

Paşabahçe Oval Hasır Tabak 7,95 TL

Yuvarlak Fırın Kabı 19,95 TL

Lavabo Kenarı Süzgeç 4,99 TL

6'lı Silikon Kapak 17,95 TL



35 cm Desenli Yuvarlak Tepsi 9,99 TL

Kare Bölmeli Saklama Kabı 3,99 TL

660 cc Titiz Cam Narenciye Sıkacağı 4,25 TL

Yaylı Çırpıcı 8,99 TL olacak.

ŞOK Market 6 Ocak kampanyasında Sıcak Su Torbası 14,95 TL

Gezer Kadın ve Erkek Comfort Terlik 22,95 TL

Buzdolabı Düzenleyici 4,99 TL

GoKidy Oyun Hamuru Seti 19,95 TL

GoKidy Blok Seti 39,95 TL

Tospik Oyuncak 12,95 TL fiyatla yer alıyor.

25 TL üstü alışverişlerde 3 kg Bingo Oxyjen Toz Deterjan 19 TL fiyatla satışa sunulurken 780 gram SuperFresh Pizza King 14 TL fiyatla kampanyada olacak.



