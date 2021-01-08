Sokratis transfer kararını verdi! F.Bahçe'ye gelecek mi?
Sokratis transfer kararını verdi. F.Bahçe'ye gelecek mi? sorusunun cevabı belli oldu. İtalyan basınından gelen son haberlere göre Sokratis, Sarı-Lacivertliler'i üzdü.
GÜNDEM 08.01.2021, 18:32
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Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaşıp ulaşamayacağı merakla beklenen Fenerbahçe'nin Arsenal'da forma giyen bir başka futbolcu Sokratis'i de kadrosuna katmak istediği konuşuluyordu. Sözleşmesinin son yılına giren 32 yaşındaki Yunan savunmacıyla ilgili İtalyan basınından gelen son haberlerse Sarı Lacivertliler'i üzdü.
Sky Sport İtalya televizyonu, deneyimli stoperin kendisine Fenerbahçe'yle benzer bir teklif sunan eski takımı Genoa'ya gitmeye karar verdiğini duyurdu. AEK'ten ayrıldıktan sonra kariyerinin ilk yurt dışı deneyimini Genoa'da yaşayan 1.86 boyundaki oyuncu, Serie A ekibinde 2008 ile 2010 yılları arasında top koşturmuştu.
Sky Sport İtalya televizyonu, deneyimli stoperin kendisine Fenerbahçe'yle benzer bir teklif sunan eski takımı Genoa'ya gitmeye karar verdiğini duyurdu. AEK'ten ayrıldıktan sonra kariyerinin ilk yurt dışı deneyimini Genoa'da yaşayan 1.86 boyundaki oyuncu, Serie A ekibinde 2008 ile 2010 yılları arasında top koşturmuştu.
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