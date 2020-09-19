Sokaktaki gerçeklerle yüzleşilmeli

İktidarın öncelikle sokaktaki gerçekle yüzleşmesi gerektiğinin altını çizen Karaduman, “Durumun kötü olduğunu kabul etmedikçe onu iyileştirmek için gerekli çalışmaların yapılmasını bekleyemeyiz. Aslına bakarsanız neyin ne olduğunu herkes biliyor. Ancak iktidar, var olan gerçekleri gizleyebilmek için çaba harcıyor” dedi.

Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman, ekonomi ve yap-işlet-devret modeli ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karaduman, yaptığı açıklamada, enflasyon rakamlarının gerçekle örtüşmediğini belirterek, “Kâğıtlara bazı rakamları yazarak, ekranlarda reklam aralarında gösterilecek kamu spotlarıyla gerçekleri gizlemek mümkün olmayacaktır. Yoksullukla, işsizlikle, yüksek enflasyonla mücadele belirli bir plan dahilinde çalışarak yapılmalıdır” dedi.



Ekonomiye ilişkin iktidara uyarılarda bulunan Karaduman, “Bugün iktidar öncelikle sokaktaki gerçekle yüzleşmelidir. Durumun kötü olduğunu kabul etmedikçe onu iyileştirmek için gerekli çalışmaların yapılmasını bekleyemeyiz. Aslına bakarsanız neyin ne olduğunu herkes biliyor. Ancak iktidar, var olan gerçekleri gizleyebilmek için çaba harcıyor. Zira sürdürülmekte olan borca dayalı ekonomi düzenini sürdürebilmek mümkün görünmediği gibi iktidarın da faiz lobisi için çalışmaktan, yol, köprü ihaleleriyle yandaş şirketleri zenginleştirme politikasından vazgeçmesi hayli zor görünüyor. Böyle olduğu için devlet gelirlerinin yüzde 84’ünü oluşturan vergilere yüklenmekten başka çıkar yol bulunamıyor. Vatandaştan alınan vergiler yol, köprü, havalimanı yapan şirketlere aktarılıyor” ifadelerini kullandı.



Yap-işlet-devret modeli ile ilgili bazı örnekler veren Karaduman, “Kütahya’da yapılan Zafer Havalimanı için 2019 Yılında 1 milyon 232 bin yolcu garantisi verilmişti. Ancak yolcu sayısı 82 binde kaldı. Yani, garanti edilen yolcu sayısının sadece yüzde 7’si karşılanmış. Garanti verilen yolcu sayısına ulaşılmadığı için sadece 2019 yılında şirkete 6 milyon Euro ücret ödendi. Şirketle 29 yıllık bir anlaşma yapılmış ve şirkete ödenecek garanti ücretler toplam 200 milyon Euro’yu geçecek. Hâlbuki havalimanının yapım maliyeti 50 milyon Euro! Yavuz S. Selim Köprüsü; işletmeciye teminat verilen, günlük araç geçiş sayısı 135 bin, gerçekleşen günlük araç sayısı 38 bin! Neredeyse dörtte bir oranından daha az düzeyde. Salgın sürecinde bu zararların dudak uçuklatan oranlarda olduğunu anlayabilmek zor değildir. Yap-İşlet-Devret modeli ile bu ülkenin kaynakları şirketlere aktarılırken köprüden ve yoldan geçmeyen, havaalanından uçmayan vatandaşlar bu zararları ödemeye mahkûm edilmiştir. Türkiye’nin kaynakları, enerjisi, geleceği Yap-İşlet-Devret modeli ile şirketlere ipotek edilmiştir” diye konuştu.

