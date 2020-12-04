Sokak kısıtlaması başladı, polisler denetimde
Türkiye genelinde saat 21.00 itibari ile başlayan ve hafta sonu boyunca devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Aksaray’da polis ekipleri denetimlerini başlattı.
GÜNDEM 04.12.2020, 21:42
Türkiye’de saat 21.00 itibari ile başlayan ve hafta sonu boyunca devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte Aksaray’da 21.00 sonrası polis ekipleri denetim ve uygulamalarına başladı. Şehrin belirli bölgelerinde görev alan polis ekipleri araç ve şahıslara yönelik denetim yaparken, mahalle bekçileri ile sivil ekipler sokaklarda kısıtlama denetimi yapıyor. Araçlar, şahıslar bir bir durdurularak kontrolden geçirilirken, kısıtlama sürecinde sokakta bulundukları için muaf belgeleri kontrol ediliyor. Ekipler ayrıca sürücü ve vatandaşları kimlik kontrolünden de geçirirken, GBT sorgusunun ardından gönderiliyor. Muaf olduklarını gösteren belgesi olmayan vatandaş veya sürücülere ise ceza kesiliyor.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 04 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|23
|2. Galatasaray
|10
|20
|3. Fenerbahçe
|10
|20
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Gaziantep FK
|10
|15
|6. Kasımpaşa
|11
|15
|7. Karagümrük
|10
|14
|8. Göztepe
|9
|14
|9. Başakşehir
|10
|14
|10. Konyaspor
|9
|12
|11. Rizespor
|9
|12
|12. Malatyaspor
|9
|12
|13. Hatayspor
|7
|12
|14. Trabzonspor
|10
|12
|15. Antalyaspor
|10
|10
|16. Sivasspor
|9
|9
|17. Erzurumspor
|9
|9
|18. Kayserispor
|9
|8
|19. Denizlispor
|9
|6
|20. Gençlerbirliği
|9
|5
|21. Ankaragücü
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|11
|23
|2. Ankara Keçiörengücü
|11
|21
|3. Tuzlaspor
|11
|21
|4. Samsunspor
|11
|20
|5. Adana Demirspor
|10
|18
|6. İstanbulspor
|11
|18
|7. Altay
|10
|17
|8. Giresunspor
|11
|17
|9. Bursaspor
|12
|14
|10. Balıkesirspor
|11
|14
|11. Akhisar Bld.Spor
|11
|13
|12. Ümraniye
|12
|13
|13. Adanaspor
|9
|12
|14. Menemen Belediyespor
|10
|12
|15. Bandırmaspor
|11
|11
|16. Ankaraspor
|11
|8
|17. Boluspor
|10
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|10
|21
|2. Liverpool
|10
|21
|3. Chelsea
|10
|19
|4. Leicester City
|10
|18
|5. West Ham
|10
|17
|6. Southampton
|10
|17
|7. Wolverhampton
|10
|17
|8. Everton
|10
|16
|9. M. United
|9
|16
|10. Aston Villa
|9
|15
|11. Man City
|9
|15
|12. Leeds United
|10
|14
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Arsenal
|10
|13
|15. Crystal Palace
|10
|13
|16. Brighton
|10
|10
|17. Fulham
|10
|7
|18. West Bromwich
|10
|6
|19. Burnley
|9
|5
|20. Sheffield United
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|11
|24
|2. Atletico Madrid
|9
|23
|3. Villarreal
|11
|20
|4. Real Madrid
|10
|17
|5. Sevilla
|9
|16
|6. Cádiz
|11
|15
|7. Barcelona
|9
|14
|8. Granada
|10
|14
|9. Athletic Bilbao
|10
|13
|10. Elche
|9
|13
|11. Getafe
|10
|13
|12. Eibar
|11
|13
|13. Deportivo Alaves
|11
|13
|14. Valencia
|11
|12
|15. Real Betis
|11
|12
|16. Osasuna
|10
|11
|17. Real Valladolid
|11
|10
|18. Celta de Vigo
|11
|10
|19. Levante
|10
|8
|20. Huesca
|11
|7
Sayfalar Tümü