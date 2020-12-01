Sokağa çıkma yasağında neler serbest olacak?

Beklenen oldu vaka ve ölüm sayılarındaki rekor artış nedeniyle yeni koronavirüs yasaklarının kapsamı genişletildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını ile mücadelede alınan ek tedbirleri dün akşam açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan kararlar doğrultusunda ek tedbirleri İçişleri Bakanlığı bir genelge ile yayımladı.

Peki “Sokağa Çıkma Kısıtlamaları Genelgesi”ne göre kısıtlama da neler serbest olacak?

Uçak, tren, gemi, otobüs bileti olanlara şehirlerarası seyahat olacak mı?



* 21-64 yaş arası hafta içi sabah 5'ten akşam 9'a kadar serbest.* Tüm iş yerleri hafta içi 20'ye kadar serbest..* Hafta sonu 10'dan 17'ye kadar araca binmeden fırına, markete, manava, kasaba gitmek serbest. * Engelliler araç da kullanabilecek.* Hafta sonu 10.00-20.00 arası paket yemek servis serbest* 65 üstü 10.00-13.00, 20 yaş altı 13.00-16.00 arası toplu ulaşıma binmeden serbest.



Yeni kısıtlamalar içerisinde Cuma namazıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ancak 30 kişi cenaze namazı kılabilecek.

* 30 kişi nikaha katılabilir.* AVM'ler müşteri sayısı kısıtlanarak açık. HES kodu şart.* Semt pazarları müşteri sayıları kısıtlanarak açık.



* İzin almak şartıyla özel araç kullanarak şunları yapmak serbest:* Hastaneye gidip gelmek.* Birinci derece yakınların ölümü halinde 4 kişi şehirlerarası seyahat.* 5 gün içinde geldiği yerden evine dönmek isteyenlere seyahat.* Merkezi sınava katılacaklar,* Özel veya kamuda günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar seyahat.

